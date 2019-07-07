(ÖZEL) Başkan Bedir'den 'Deniz Türünç' açıklaması
açıklamada bulundu.
açıklamada bulundu. Başkan Bedir, Deniz Türüç için Fenerbahçe ve Galatasaray ile temasların sürdüğünü söyleyerek, "Fenerbahçe ile anlaştığımız hakkında çıkan haberler doğru değil. Şu an iki takımla da sadece görüşmeler sürüyor. Sanırım önümüzdeki hafta Deniz Türüç transferi hakkında önemli gelişmeler olacaktır. Şu an Galatasaray transfer yapabilmek için futbolcu satmak zorunda, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA'dan gelecek raporu bekliyorlar" dedi.
Kaynak: DHA
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