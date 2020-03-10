(Özel) Basın Ekspres'te yaralı sürücüye motosikletli hemşireden müdahale kamerada
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› (Özel) Basın Ekspres'te yaralı sürücüye motosikletli hemşireden müdahale kamerada - Haberler
Motosiklet, 3. Sayfa

(Özel) Basın Ekspres'te yaralı sürücüye motosikletli hemşireden müdahale kamerada

Basın Ekspres bağlantı yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, hafif ticari araca arkadan çarptı.

10.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:33
(Özel) Basın Ekspres'te yaralı sürücüye motosikletli hemşireden müdahale kamerada

Basın Ekspres bağlantı yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, hafif ticari araca arkadan çarptı. Yere savrularak yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi o esnada motosikletle seyir halinde olan hemşire yaptı. Yardım seferberliği motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.


Kaza, geçtiğimiz 13 Şubat Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Basın Ekspres bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletle seyir halinde olan sürücü, trafiğin aniden yavaşlaması sonucu önündeki hafif ticari araca çarptı. Çarpma sonucu havalanan sürücü minibüsün altına girerek birkaç metre sürüklendi. Kaza sonucu yaralanan sürücü aracın altından kendi imkanlarıyla çıkarak yol kenarına geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise bir yandan sürücüyle ilgilenirken diğer yandan da sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.


Motosikletli hemşireden yaralıya ilk yardım


İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri yola çıktıkları esnada yolda motosiklet ile seyreden bir hemşire ise yaralıyı görünce durdu. Sürücünün yarasına bakan hemşire ardından motosikletine giderek ilk yardım çantasına aldı. Yaralıya ilk müdahaleyi yapan hemşire sürücüyle sohbette ederek onu sakinleştirdi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü sedyeyle ambulansa aldıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaşananlar ise motosiklet sürücüsü Fatih Ulus'un kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti Haber
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı Haber
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Sinan Akçıl Haluk Levent
Spor Bülent Uygun Ünal Karaman Hikmet Karaman Hamza Hamzaoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran Petrol İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: (Özel) Basın Ekspres'te yaralı sürücüye motosikletli hemşireden müdahale kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 10:52:27. #1.14#