Özel bankaların mesai saatleri! Özel bankaların mesai saatleri değişti mi?
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Özel bankaların mesai saatleri! Özel bankaların mesai saatleri değişti mi?

02.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:33
Özel bankaların mesai saatleri! Özel bankaların mesai saatleri değişti mi?

Son yayınlanan korona virüs tedbirleri kapsamında birçok sektörde belirli değişiklikler oldu. Bundan en çok etkilenen sektörlerin başında bankacılık geliyor. Peki, Özel bankaların mesai saatleri! Özel bankaların mesai saatleri değişti mi?

Kamuda mesai saatlerinin değişmesinin ardından bir hamle de bankacılık sektöründen geldi. Bankalar çalışma saatlerini değiştirerek müşterilerini ve kullanıcılarını bu değişiklikten haberdar etti.

ÖZEL BANKALARIN MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Türkiye'deki bazı bankalar hem çalışanlarının hem de vatandaşın sağlığını korumak amacıyla çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Söz konusu özel bankalar saat 10.00- 12.30 ve 13.30-16.00 arasında hizmet vereceğini ve uygulamanın bugün itibarıyla devreye alındığını duyurdu.

KAMUDA ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇLA KAÇ ARASI OLMUŞTU?

Kamuda ise geçtiğimiz günlerde, yayınlanan tedbirler ve yasaklar ile beraber çalışma saatleri 10.00- 12.30 ve 13.30-16.00 arası olmuştu. Bu durumun şehir içi ulaşımı ve daha bir çok faaliyeti etkileyeceği düşünülüyor.

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