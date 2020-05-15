(ÖZEL) Bakkal bakkal gezerek onlarca kişinin 30 bin liralık borcunu kapattı Silivri'de hayırsever bir vatandaş bakkal bakkal gezip dar gelirli vatandaşların veresiye yazdırdıkları borçlarını ödedi.

Silivri'de hayırsever bir vatandaş bakkal bakkal gezip dar gelirli vatandaşların veresiye yazdırdıkları borçlarını ödedi. Hayırsever vatandaş onlarca kişinin yaklaşık 30 bin liralık veresiye borçlarını kapattı.

Hayırsever bir vatandaş Silivri Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 bakkala giderek dar gelirli vatandaşların veresiye defterinde yazılı yaklaşık 30 bin liralık borçları ödeyerek sildirdi. Silivri Fatih Mahallesinde bakkal işletmecisi Göksel Karaman, yaşananları şöyle anlattı: "Sabah dükkanı açtığımda bir vatandaş gelerek veresiye defteri çıkarmamı istedi. Ne kadar borç olduğunu hesapladık, 8 bin 300 lira çıktı, ödemesini yaptı, veresiye defterinin yapraklarını kopararak aldı. Borçların ödendiğini duyan müşterilerimiz sevindiler. Buranın insanları zaten gariban, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 3 bin lira borç vardı defterde"

Bir başka işletmeci Doğan Güneş Gülsever de, "İş yerimizde otururken bir vatandaş geldi. Veresiye defterlerini kapatacağını söyledi. Yaklaşık 3 bin lira borç vardı defterde, ödemesini yaptı. Gerçekten ihtiyacı olan kişilere yardım ediyor. Kendisine bir kez daha teşekkür ederim. Cama da borçların ödendiğini belirten yazı da astık. Borçlarının ödendiğini öğrenen insanlarımız çok mutlu oldular. Tarif edemiyorum, o yüzlerinde ki ifadeyi görmek bile yeterliydi" dedi.

"7 bin 800 lira ödedi ve gitti"

Aynı mahallede bakkal işleten İbrahim Doldurur da yaptığı açılamada, "Bir hayırsever vatandaşımız geldi. Veresiye defterinde borcu olanların borçlarını kapatacağını söyledi. Hesapladık, 7 bin 800 lira çıktı. Ödedi ve gitti. Müşterim de durumu öğrenince kendisine çok teşekkür ederek dua ettiler. Allah ondan razı olsun. Bu tür davranışların tüm hali vakti yerinde olan insanlarımıza örnek olmasını dilerim. Ramazan ayı paylaşma ayı, çok büyük hayır yaptı" şeklinde konuştu.

Gizli hayırseverin aynı bölgede faaliyet gösteren bir başka işletmede de 9 bin liralık veresiye borcunu kapattığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA