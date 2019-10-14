(Özel) Bakır işleme ustasından Türk ve İslam eserleri

14.10.2019 10:44

Eskişehir'de bakır işleme ustası Selçuk Uğurluel, Türk ve İslam tarihi ile ilgili konuları ele alarak, bakır ve alüminyum kompozite kalemkarlık yöntemi ile çok sayıda eser yaptı.



Eskişehir'de 2005 yılında geleneksel bakır işlemeciliği ile tanışan 45 yaşındaki Selçuk Uğurluel, usta-çırak ilişkisi ile kendisini kısa sürede geliştirdi. Bakır işlemeciliği yapan Uğurluel, bir süre sonra malzemenin maliyetinin yüksek olması ve erişebilirliğin zorlaşması sonucunda alüminyum kompozite kalemkarlık yöntemi ile eserlerini yapmaya başladı. Bakır ve alüminyum kompozite çok sayıda Türk ve İslam Tarihi üzerine eser yapan Uğurluel, geçmişe bağlılığını sürdürüyor. Öte yandan Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun adına Afrika'da yapılan medresenin giriş tabelasını da hazırlayan sanatkar, tamamlanınca gönderecek.



Yaptığı çalışmalar hakkında konuşan Bakır İşleme Ustası Selçuk Uğurluel, 2005 yılından bu yana meslekle uğraştığını belirterek, "Geleneksel bakır işlemeciliği diye bilinir. Çekirdekten alaylı dediğimiz usta çırak ilişkisi ile yetişmiş elinden geleni yapmakta olan bir sanatkarım. Geleneksel bakır işlemeciliği genellikle kalemkarlık üzerinden gittiğimizde, elbette ki bakırın üzerine işlememiz mümkündü. Malzemenin pahalı olması ya da malzemeye ulaşmamızda ki zorluklardan dolayı özellikle de tablo şeklinde eserlerimi meydana getirmek için alüminyumu kullanıyorum. Alüminyum kompozit dediğimiz bu malzeme genel olarak kalem işlemeye uygun olduğunu gördüm. 5-6 yıldır kalem işlemelerini bu malzemeye uyguluyorum" dedi.



"Kendi kültürümüzü işlemeye çalışıyorum"



Yaptığı eserler hakkında konuşmasını sürdüren Selçuk Uğurluel, "Bizi biz yapan değerleri, kendi kültürümüzü işlemeye çalışıyorum. 5 bin yıllık Türk tarihi, İslam tarihi konuyla alakalı büyük üstatların eserlerinin bire bir işlemeye çalışıyorum. Rahmetli olmuş hattatların eserlerini işlemeye çalışıyorum" diye konuştu.



"Afrika'ya bizden bir parça gidecek"



Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu adına yaptırılan medrese hakkında da konuşan Uğurluel, sözlerine şöyle devam etti:



"Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları hala bir misyonu devam ettirmektedir. Afrika'da bir medrese kuruldu. Bu medresede Afrikalı çocuklar hafız olarak yetiştirilmekte. Kurulan o medreseye de bizden gidecek bir eser var." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA