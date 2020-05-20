(ÖZEL) Bahçeköy'ün ormanları böyle görüntülendi
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(ÖZEL) Bahçeköy'ün ormanları böyle görüntülendi

Korona virüs ile mücadele günlerinde ormanlar boş kalırken İstanbul'un en yeşil bölgelerinden biri olan Sarıyer'e bağlı Bahçeköy'ün havadan görüntüleri hayran bıraktı.

(ÖZEL) Bahçeköy'ün ormanları böyle görüntülendi
20.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:25

Korona virüs ile mücadele günlerinde ormanlar boş kalırken İstanbul'un en yeşil bölgelerinden biri olan Sarıyer'e bağlı Bahçeköy'ün havadan görüntüleri hayran bıraktı.

Korona virüs(Kovid-19) pandemisinin yaşandığı günlerde sokağa çıkma kısıtlaması ile beraber vatandaşlar bir yandan evlerinde beklemeye devam ederken bir yandan da normal hayata dönüp doğaya kavuşmayı bekliyorlar. Havaların ısınması ile beraber doğa da kendine gelirken İstanbul'un en yeşil bölgelerinden biri olan Sarıyer'e bağlı Bahçeköy'de bulunan ormanlar da havadan görüntülendi. Korona virüs ile mücadele günlerinde ormanlar boş kalırken, İstanbulluların özlediği doğa görüntüleri ise görenleri hayran bıraktı. Öte yandan dışarı çıkan vatandaşlar için sosyal mesafe ve maske kullanılması hususu yetkililer tarafından sık sık hatırlatılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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