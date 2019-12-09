(Özel) Bağcılar'da iş hanından hırsızlık kamerada
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(Özel) Bağcılar'da iş hanından hırsızlık kamerada

Bağcılar'da 5 hırsızın bir iş hanına girerek para kasasını çalmasına ait görüntüler ortaya çıktı.

09.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:30
(Özel) Bağcılar'da iş hanından hırsızlık kamerada

'da 5 hırsızın bir iş hanına girerek para kasasını çalmasına ait görüntüler ortaya çıktı.


Bağcılar ilçesi Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş hanının 3'üncü katına giren 5 hırsız, para kasasını çalarak kayıplara karışmıştı. Hırsızları yakalamak için çalışmalar sürerken, olayın görüntüleri ortaya çıktı. İş hanının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızların içeri girdiği anlar ve hırsızlık anı yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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