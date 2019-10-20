(ÖZEL) Ayakları ve gagası bağlanan martıyı belediye işçileri kurtardı

20.10.2019 09:26

Fatih Fındıkzade Çukurbostan Şehir ve Yaşam Parkı'ndaki havuza ayakları ve gagaları bağlanmış bir şekilde düşmüş olan martı, belediye işçilerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.



Olay, Fatih'teki Fındıkzade Çukurbostan Şehir ve Yaşam Parkı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişilerce ayakları ve gagası iple bağlanan martı, parktaki havuza düştü. Havuzda duran martının uçamadığını gören belediye işçileri yardımına koştu. Martıyı havuzdan çıkaran işçiler, gagasının ve ayaklarının iple bağlanmış olduğunu fark etti. Bunun üzerine martıyı havuzdan alan işçiler, gagası ve ayaklarına bağlanan ipi kestikten sonra uçması için geri bıraktı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen martının ise kimler tarafından bu hale getirildiği bilinmiyor.



"Bulduğumuzda ayakları ve ağzı iple sarılmıştı"



Martıyı bulan Fatih Belediyesi işçilerinden biri olan Ali Sabuncuoğlu olaya ilişkin, "Biz onu havuzun içinde bulduk. Çıkaralım, veterinere getirelim diye uğraştık. Bulduğumuzda ayakları ve ağzı iple sarılmıştı. Kasten bağlandığını düşünüyoruz. Makasla güzel bir şekilde arkadaşlarla beraber çözdük. Kuşu kurtardık, ipleri filan söktük daha sonra doğaya geri bıraktık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA