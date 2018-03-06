Ayakları Kesilecek Denildi Sporla Hayat Buldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Gülhan Başak, bir yıl önce elektrik çarpması sonucu iki ayağını da kaybetmenin eşiğine geldi. Doktorların, 'ayakların kesilecek' sözüne aldırış etmeyen genç kız, umudunu kesmedi ve sporla hayat buldu. Başak'ın tek hedefi umudunu kesen yatalak insanlara umut olmak.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Gülhan Başak ismindeki genç kız, yaklaşık bir yıl önce talihsiz bir olay yaşadı. Yıkadığı battaniyeyi kurutmak için dama çıkaran Başak, ıslak zemin üzerinde bulunan demire bastı. Elektrik akımına kapılan genç kızın her iki ayağında patlaklar oluştu. Olayın etkisiyle kendinden geçtiğini ifade eden Başak, "Uyandığımda ayaklarımı gördüm. Seslendim kimse beni duymadı. Ardından tekrar kendimden geçmişim. Sonra o ayakla merdivenlerden indim" dedi.

"11 ameliyat geçirdim"

Hastanede çok zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Başak, bacaklarının 3'üncü derece yanıktan dolayı kesileceği duyumunu aldığını belirterek, "Şanlıurfa'ya sevk ettiler. 15 gün hastanede yattım. Şanlıurfa'da 'ayaklarımın kesileceğini' söylediler. Biz umudumuzu kesmedik. İstanbul ve Ankara'da doktorları aradık. Diyarbakır'da bir özel doktor tuttuk. 11 ameliyat geçirdim. Hocalar sürecin uzun süreceğini anlattı. Hastanede 8 ay yattım" diye konuştu.

"Başka hastaların umudu olacağım"

Yaptığı bacak egzersizleriyle yürümeye başladığını aktaran genç kız, "Ardından umudumuzu kesmedik. Sağolsun Metin hoca destek oldu. Spora başladım. İki ay falan oldu. Bayağı bir gelişme var. Halen devam ediyoruz. Spor salonunda kaslarımı geliştiriyoruz, koşu bandı, ağırlık ve kum torbası ile çalışıyorum. Bundan sonra hedefim benim gibi hastaları ayağa kaldırmak olacak" şeklinde konuştu. - MARDİN