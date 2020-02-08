(ÖZEL) Avrupa Şampiyonu Türk sporcu destek bekliyor

08.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:24

Karma Dövüş Sanatları olarak bilinen Mixed Martial Arts (MMA) sporuna dünyada ilgi her geçen gün artarken, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu olan Türk sporcu Zülfikar Öztürk, müsabakalara katılmak için destek bekliyor.



Türkiye'de kafes sporu olarak da bilinen ve çok geniş savunma, mücadele ve atak teknikleri içeren bir savunma sporu olan MMA müsabakalarında Türk sporcuların elde ettiği dereceler, dünyanın birçok noktasında Türk bayrağını dalgalandırıyor. Son olarak Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılan Zülfikar Öztürk rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Kariyerinde 13 profesyonel müsabakaya katılan Öztürk ise başarılarının devam etmesi için destek bekliyor.



Katıldığı müsabakada 70 kilo kategorisinde Avrupa Şampiyonu olan Zülfikar Öztürk, Türkiye'nin adını bu spor branşında duyurmaktan büyük gurur duyduğunu dile getirdi. İstanbul'da bulunan ve Ümraniye'de bulunan bir spor salonunda yoğun bir şekilde müsabakalara hazırlanan Öztürk, "Kafes dövüşü merakım 5 yıl önce başladı. 15 yıldır spor yapıyorum. İlk önce boks ve kick boks ile spora başladım. Sonra kafes dövüşü yaygınlaşınca bende buna heves ettim daha sonra da başladım. Profesyonel olarak 6 yıldır spor yapıyorum. Şu ana kadar çok müsabaka oynadım ama profesyonel olarak 13 karşılaşmam var. 13 karşılaşmada 10 galibiyetim 3 mağlubiyetim var" dedi.



Müsabakalara takım arkadaşlarıyla birlikte hazırlandığını ve hocası Murat Kemer'e çok teşekkür ettiğini ifade eden Öztürk, "Daha iyi çalışmam için bize destek olacak sponsorlar olursa daha iyi olur. Hem iş hem de spor yaptığımız için bir yerlere gelemiyoruz. Kendi çabalarımızla bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Bizim müsabakaların çoğu yurt dışında oluyor. En son Gürcistan'da düzenlenen müsabakada Avrupa Şampiyonu olarak bu kemerimi aldım. Bizler yurt dışına giderken kendi imkanlarımızla gidiyoruz. O yüzden de çok zorlanıyoruz. 27 Şubat'ta Gürcistan'da kemer maçım var. Böyle maçlara kendi imkanlarım ya da hocamızın imkanlarıyla gidebiliyoruz" şeklinde konuştu.



"Amacımız bayrağımızı dalgalandırmak"



Türk bayrağını kafes dövüş sporuyla dalgalandırmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Zülfikar Öztürk, " Bu işte bizim amacımız para kazanmak değil. Bizim amacımız bayrağımızı Avrupa'da, Rusya'da ya da yurt dışında dalgalandıralım, bizim için önemli olan bu. Bizim tek isteğimiz bu. Biz orada asker selamımızı verip bayrağımızı dalgalandırıyorsak ne mutlu bize. Biz kimseden bir şey istemiyoruz. Bizim sadece arkamızda dursunlar. Bir futbolcu geldiği zaman herkes onlar yoğunlaşıyor. Bir tane futbolcunun maliyeti Türkiye'deki bütün futbolculara yetiyor. Bu spor da bizim ülkemiz de pek fazla görülmüyor. Volkswagen Arena'da 11- 12 Nisan 2020 tarihlerinde maçlarımız olacak. 30 ülkeden sporcu buraya gelecek. Bizim de o organizasyonda yer alma şansımız var. Orada yapılacak olan organizasyona her sporcu davet edilmiyor. Sıradan bir sporcu davet ettiğin zaman organizasyonun bir anlamı kalmıyor. Profesyonel maç yapmış sporcuların hepsi oraya geliyor. Biz bu işi profesyonel olarak yapıyoruz. Bunu yapabilmemiz için bizlere destek olmaları yetiyor. Uçak biletleri bile pahalıya mal olabiliyor. Bu da bir sporcuya çok ağır geliyor" açıklamasında bulundu.



Hedefinin UFC alt liginde oynamak olduğunu kaydeden Öztürk, "Benim hedefim Volkswagen Arena'daki maçı alıp UFC'nin alt liginde dövüşmek. UFC'de bir maça çıksam bana yeter. UFC dünyanın en büyük dövüş organizasyonları kulübü" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA