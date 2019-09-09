Özel: Avrupa Birliği Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye ne kadar kaynak aktardı?

Özel: Avrupa Birliği Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye ne kadar kaynak aktardı?

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri sığınmacılar için Türkiye'ye ayrılan paranın sadece aktarılmış olan kısmına odaklanılmasının gerçekleri çarpıttığını söyledi.

09.09.2019 16:00
Özel: Avrupa Birliği Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye ne kadar kaynak aktardı?

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri sığınmacılar için Türkiye'ye ayrılan paranın sadece aktarılmış olan kısmına odaklanılmasının gerçekleri çarpıttığını açıkladı.


Geçtiğimiz hafta ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "AB söz verdiği maddi desteği sağlamadı" diyerek şimdiye kadar sade 3-4 milyar euro verebildiğini söylemişti. Ardından Avrupa Komisyonu Sözcüsü Natasha Bartaud açıklama yaparak 5,6 milyar euronun hali hazırda Türkiye'de projelere ayrıldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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