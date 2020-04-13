(Özel) Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin zemin betonu dökülmeye başlandı
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İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel

(Özel) Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin zemin betonu dökülmeye başlandı

Atatürk Havalimanı'nda inşasına başlanan bin yataklı hastanenin zemin betonu dökülmeye başlandı.

13.04.2020 09:13 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:14
(Özel) Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin zemin betonu dökülmeye başlandı

Atatürk Havalimanı'nda inşasına başlanan bin yataklı hastanenin zemin betonu dökülmeye başlandı. Aralıksız şekilde süren hummalı çalışma havadan görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta içi başlatılan bin yataklı hastane için inşa çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. 45 günde bitirilmesi planlanan proje kapsamında apron alanında beton zemin için hafriyat taşıma işleminin büyük ölçüde tamamlanmasının iş makineleriyle çevre düzenlemesi yapılıyor.

Hastane zemini hazırlandı, beton dökme işlemi başladı

Bunun yanı sıra iş makineleriyle yapılan çalışmalarla zemininin uygun hale getirilmesiyle birlikte hastane zemininin betonu da dökülmeye başlandı. Beton zeminin bir kısmında dökme işlemi tamamlanırken, çok sayıda mikserinin de yoğun bir şekilde kalan yerlerin tamamlanması için çalıştığı görüldü.

Zemin betonunun dökme işleminin bitirilmesinin ardında ise hizmet verecek hastane binasının yapımına başlanacak. 45 günlük çalışmanın ardından hizmet vermeye hazır hale getirilmesi planlanan hastanedeki çalışma drone ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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