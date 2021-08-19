(Özel) Ataşehir'de hayalet bina: 35 yıldır bitmeyen inşaat
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(Özel) Ataşehir'de hayalet bina: 35 yıldır bitmeyen inşaat

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

- (Özel) Ataşehir'de hayalet bina: 35 yıldır bitmeyen inşaat Ataşehir'de 35 yıl önce çalışmalarına başlanan binalar, aynı arazinin farklı kişilere habersizce satılması sonrası durduruldu.

- (Özel) Ataşehir'de hayalet bina: 35 yıldır bitmeyen inşaat

İSTANBUL - Ataşehir'de 35 yıl önce çalışmalarına başlanan binalar, aynı arazinin farklı kişilere habersizce satılması sonrası durduruldu. 35 yıl önce çalışmaların durdurulduğu ve AVM yapılacağı iddia edilen binalar havadan görüntülendi.

Ataşehir'de iddiaya göre, çalışmalarına 35 yıl önce başlanan ve aynı arazinin farklı kişilere satılması sonrası inşaatı durdurulan metruk bina atıl hale düştü. Çevre sakinleri, madde bağımlılarının yer edindiği binanın akıbetinin bir an önce sonuçlanmasını isterken, geniş bir arazi üzerine inşa edilen ve 5 farklı bloktan oluşan binalar havadan görüntülendi.

"Birden fazla kişiye satıldı"

Binanın akıbetinin ne olacağını merak ettiklerini belirten çevre esnafından Murat Kaya, "1993 yılında bu yana burada esnaflık yapıyorum. O tarihten bugüne bina bu şekliyle duruyor. Bizim bildiğimiz kadarıyla binaların ilk yapıldığı yıllarda arazi birden fazla kişiye satılarak usulsüzlük yapılmış. Bu nedenle ortaya çıkan anlaşmazlıklar ise çözüme kavuşamamış. Sahipsiz binaların içerisinde kalan kişilerden dolayı mahalleli tarafından oluşan bir rahatsızlık var. Ayrıca projeye göre inşaat alanının ortasından bir yol da geçiyor. Bu yol bu noktadaki trafiği de rahatlatabilecek bir yol ama şu an için projede binada yıllardır bu şeklide duruyor" diye konuştu.

(Özel) Ataşehir'de hayalet bina: 35 yıldır bitmeyen inşaat
(Özel) Ataşehir'de hayalet bina: 35 yıldır bitmeyen inşaat
(Özel) Ataşehir'de hayalet bina: 35 yıldır bitmeyen inşaat
(Özel) Ataşehir'de hayalet bina: 35 yıldır bitmeyen inşaat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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