(Özel) Asker uğurlamak için tüneli kapattılar, motosikletle drift yaptılar
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(Özel) Asker uğurlamak için tüneli kapattılar, motosikletle drift yaptılar

Şişli'de asker uğurlamak için toplanan bir grup, Kağıthane tünelini trafiğe kapatarak motosikletle drift yaptı.

02.02.2020 09:07 | Son Güncelleme: 02.02.2020 09:12
(Özel) Asker uğurlamak için tüneli kapattılar, motosikletle drift yaptılar

'de asker uğurlamak için toplanan bir grup, tünelini trafiğe kapatarak motosikletle drift yaptı. O anlar kameralara yansıdı.


Şişli'de toplanan bir grup maganda, asker uğurlamasında bir araya gelerek trafiği birbirine kattı. Şişli 'nde ilerleyen ve seyir halindeyken araçların camlarından çıkan şehir magandaları, tehlikeye aldırmadan trafikte ilerledi. Zaman zaman durduğu görülen asker konvoyundan kimisi araçların camlarından çıkıp slogan attı, kimi de ellerindeki bayraklarla trafiği tehlikeye attı.


Piyalepaşa Bulvarı'nda bir süre durarak trafiği aksatan konvoy, daha sonra Kağıthane Tüneline doğru ilerledi. Şehir magandaları tünelde kısa bir ilerleyişin ardından durup, yolu kapattı. Ardından yanlarındaki motosikletle abartı egzozla ses çıkarıp drift attı. Şehir magandalarının tüneli kapatmasına, diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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