Erzincan'da Sümer Özel Meslek Eğitim Okulu tarafından hazırlanan 'Özel Aşçılar' adlı proje ile öğrenciler İngiltere'de mesleki eğitim aldı.

Erzincan Sümer Özel Meslek Eğitim Okulu tarafından hazırlanan 'Özel Aşçılar' projesi kapsamında hafif mental rahatsızlığı bulunan 10 öğrenci, İngiltere'nin Dudley şehrinde aşçılık alanında mesleki eğitim aldı. Öğrenciler aldıkları eğitimlerde yemek yapmayı öğrenirken, İngiltere'de de Türk yemeklerini tanıttı.

Okulda eğitim gören 10 öğrenci, İngiltere'nin Dudley kentinde aşçılık alanında mesleki eğitim alarak bu alanda yetkinliklerini artırdı. Öğrencilere kurs süresince 1 öğretmen ve 1 idareci refakat etti.

Proje okulda eğitim görmekte olan 10 öğrencinin İngiltere'nin Dudley kentinde aşçılık alanında mesleki eğitim almaları ve bu alanda yetkinliklerini artırmaları genel amacıyla hazırlandı. Projede ayrıca hafif mental engeli bulunan öğrencilerin iş hayatını daha yakından tanımaları, çalışma hayatı ile ilgili temel yasal haklarını kavramaları, kendi yeteneklerine uygun mesleği seçebilme becerisi kazanmaları, çalışma hayatı için gerekli olan iletişim becerilerini kazanmaları ve çevreleriyle etkili iletişim kurabilmeleri, planlı çalışma alışkanlığı kazanmaları, araç gereçleri ekonomik ve işlevsel kullanma becerisini kazanmaları, temizlik ve düzen becerileri kazanmaları, iş yerinde iş ahlakı kurallarına uygun davranışlar geliştirmeleri, çalışma ortamında iş güvenliği kurallarını uygulayabilmeleri, toplumsal yaşama ve iş yaşamına uyum sağlayabilmeleri amaçlandı.

Okul Müdürü Yunus Kabil, "Sümer Özel Meslek Eğitim merkezi öğrencilerimiz için geçen yıl ulusal ajanstan bir proje yapmıştık. Onları götürmüştük İngiltere'ye ağaç işleri ile ilgili. Bir yıl sonra tekrar bir proje uyguladık çocuklarımızla. 10 tane öğrencimizi Özel Aşçılar projesi kapsamında İngiltere'ye götürdük. Orada staj yaptılar çocuklarımız. Tabii ne kazandırdık çocuklarımıza? En başta bizim Türk yemek kültürünü İngilizlere gösterdiler. Orada biraz o konuların zayıf olduğunu gördük. Çocuklarımız orada pasta yaptılar. Börek yaptılar. Adana yaptılar. Izgara yaptılar. Onlara gösterdiler. Onlardan da tabii bazı çalışmalar aldılar. Öğrencilerimizin burada en büyük kazançları nedir? Ailelerine yarın öbür gün bağlı kalmadan kendi başlarına yemek hazırlamak, düzenlemek, bunu kazandırmayı amaçlıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Yeni bir projemiz var bizim yurt dışı için. Biz daha önce öğretmenlerimize yapıyorduk bu projelerimizi. Yaklaşık 5 tane proje yaptık. Öğretmenlerimizi götürdük. Yurtdışına çeşitli ülkelere. Çalışmalarımızı yaptık. Öğretmen arkadaşlarımız orada gördüklerini burada uyguladılar. Şimdi son iki yıldır da öğrencilerimizin üzerine çalışmaya başladık. Öğrenci odaklı projeler yapıyoruz. Az önce dediğim gibi bir kısım öğrencilerimiz Türkiye'de ilk özel eğitim öğrencilerini biz Erzincan Sümer Özel Meslek Eğitim Okulu olarak İngiltere'ye götürdük. Hatta ilk yurt dışına biz açtık özel eğitim öğrencilerini. Geçen sene de 10 tane öğrencimizi götürmüştük. Ağaç işleri ile ilgili orada atölye çalışması yaptılar. Staj yaptılar. Baktık güzel yüne bu sene hazırladık. Bu sene de özel aşçılarımızı götürdük. Bu çocuklarımız hep beraber İngiltere'ye gitmişlerdi. 3 hafta kaldılar. Çok güzelde çalışmalar yaptılar. Çok güzel kazanımlar elde ettiler. Her açıdan. Bizim burada az önce dediğim gibi yemeklerimizi yaptığımız pastalarımızı, keklerimizi, adanamızı, ızgaramızı İngilizlere gösterdiler. Onlarda çok değişik geldi onlara güzel bir çalışma oldu. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yeni projemizi yine hazırladık. Oda inşallah çıkarsa oda kat hizmetleri ile ilgili Sümer Özel Meslek Eğitim öğrencilerimizin bu otellerde ki veya yardımcı hizmet dediğimiz kat hizmetleri ile ilgili bir proje hazırladık. İnşallah çıkarsa yine öğrencilerimizi götüreceğiz. Bundan sonra öğrenci odaklı yurt dışı çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Öğrenciler ise, "İngiltere'de yaptığımız yemeklerimizi gösterdik. Aşçılığımızı hocalarımıza gösterdik. Yaptığımız yemeklerimizi hocalarımıza gösterdik. Ettir, salatadır, böyle çeşitli çeşitli yemekler yaptık. Burada kek yaptık. Pasta yapıyoruz. Kurabiye yapıyoruz. Kiremit salatası yapıyoruz. Hazır çorba yapıyoruz. Makarna haşlaması yapıyoruz. Yaş pasta yapıyoruz. Yufkadan börekler yapıyoruz. Kıymalı börekler yapıyoruz" dediler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA