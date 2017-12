AŞ Evinde Pişiyor, İhtiyaç Sahibi Ailelerin Sofrasına Gidiyor

Zeytinburnu Belediyesi AŞ evi, yılın 12 ayı boyunca, her gün yardıma muhtaç 150 aileye 4 çeşit sıcak yemek dağıtıyor. Yıllardır bu hizmeti sürdüren belediye, aynı zamanda hiçbir ayrım gözetmeksizin AŞ evine gelen vatandaşlara sıcak çorba ikramı yaparak, vatandaşlara güzel bir ev ortamı sunuyor.



Zeytinburnu Belediyesi AŞ evi, ilçede yaşayan yardıma muhtaç 150 aileye yılın her günü 4 çeşit sıcak yemek servis ediyor. AŞ evinde uzman ekipler tarafından özenle pişirilen yemekler, uygun taşıma koşullarıyla ailelerin evlerine götürülüyor. Periyodik aralıklarla gıda mühendislerinin kontrolünden geçen yemekler, ailenin sağlık durumu dikkate alınarak seçiliyor. İlçedeki 13 mahallede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere hizmet veren iki ekip, her sabah saat 08.30'da yola çıkarak öğle saatlerine kadar yemekleri yardıma muhtaç vatandaşların evlerine kadar ulaştırıyor.



"Her gün sıcak çorba ikramı yapılıyor"



Yardıma muhtaç vatandaşların uğrak noktası haline gelen Zeytinburnu Belediyesi AŞ evinde, vatandaşlara yılın 365 günü sıcak çorba ikram ediliyor. Yoğun ilgi gören AŞ evi, sıcak çorbasıyla vatandaşların içini ısıtıyor. Osmanlı çorbası, mercimek, düğün ve yayla çorbası gibi 15 çeşit çorbanın yapıldığı AŞ evinde günde 3 bin kişiye çorba ikram ediliyor. AŞ evi birçok vatandaşın buluşmasıyla yakaladığı çeşitlilik sayesinde birbirini tanımayan insanların aynı sofrada bir araya gelmesine de vesile oluyor. Evsizlerin, mültecilerin, yolda kalan birçok vatandaşın umut kapısı olan AŞ evi yaşlı, maddi durumu olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşları da unutmuyor.



"Dağıttığımız yemekleri vatandaşın sağlık durumunu göz önünde bulundurarak hazırlıyoruz"



Zeytinburnu Belediyesi AŞ evi Müdürü Muhammet Güneş, vatandaşlara yılın her günü kesintisiz hizmet verdiklerini belirterek, "Hizmetimiz 365 gün kesintisiz devam ediyor. Zeytinburnu'muzda 13 mahallemiz var. Bu 13 mahallemizi ikiye böldük, sosyolog, psikolog ve zabıta ekibimizin belirlemiş olduğu 150 aileye her gün iki aracımızla saat 08.30 ile 13.00 a kadar 4 çeşit yemeğimizi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Ayrıca salon hizmetimiz de var. AŞ evimizde sıcak çorba pişiyor. Saat 10.30 ile 15.00 arası kesintisiz çorba ikramlarımız var. 15 çeşit çorbamız var. Hafta da iki defa çorbamızın çeşidini değiştiriyoruz. Evlere dağıttığımız yemeklerde ailelerin sağlık durumlarını da göz önünde bulunduruyoruz. Aile şeker hastasıysa biz ona göre yemek çıkartıyoruz. Yapmış olduğumuz hizmeti dört dörtlük yapma derdindeyiz" şeklinde konuştu.



"Her gün evime sıcak yemek getiriyorlar"



Engelli çocuğuyla tek başına yaşadığını ifade eden, "Her gün evime sıcak yemek getiriyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. 3 senedir buradayım, çok memnunum. Yatıp kalkıp onlara dua ediyorum. Haftanın 7 günü yemeğimizi getiriyorlar" diye konuştu.



13 yıldır evine sıcak yemek getirildiğini belirten Fatma Kahveci, "Üç oğlum var, biri hasta, diğeri ayakkabı boyuyor. Üçüncü oğlum ise otelde çalışarak eve bakıyor. Her gün kapıma kadar 4 çeşit yemeğimi getiriyorlar. Allah razı olsun" dedi. - İSTANBUL