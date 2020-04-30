(Özel) Artos Dağı'nda Van Gölü manzaralı snowboard keyfi
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(Özel) Artos Dağı'nda Van Gölü manzaralı snowboard keyfi

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'nda Van Gölü manzaralı adrenalin dolu snowboard keyfi muhteşem görüntüler ortaya çıkardı.

(Özel) Artos Dağı'nda Van Gölü manzaralı snowboard keyfi
30.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:51

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'nda Van Gölü manzaralı adrenalin dolu snowboard keyfi muhteşem görüntüler ortaya çıkardı.

Van'da yaşayan Mehmet Zeki Siyahtaş, Şahabettin Gün ve Eyyüp Toğrak isimli 3 snowboard tutkunu arkadaş, Gevaş ilçesinde bulunan 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı zirvesine tırmandı. Metrelerce kalınlıkta bulunan kar üzerinde yürüyerek 4,5 saatlik bir zorlu tırmanışın ardından Artos Dağı'nın zirvesine çıkan 3 snowboard tutkunları, dağın zirvesinde verdikleri kısa bir molanın ardından Van Gölü'nün eşsiz manzarasını izleyerek kaydılar. Snowboardları ile slalomlar yaparak kayan tutkunlar, adrenalin dolu bir iniş gerçekleştirdiler. Snowboard tutkunlarının kayarken çektikleri görüntüler nefes keserken, Van Gölü ve Van şehir merkezinin zirveden görünüşü de muhteşem görüntüler ortaya çıkardı.

Artos Dağı'na arkadaşları ile birlikte tırmanış gerçekleştiren snowboard tutkunu Şahabettin Gün, "Bütün dünya korona ile savaşıyor. Buradan herkese Allah yardım etsin diyorum. Bugün bizde 3 arkadaş olarak tabi sosyal mesafeyi de koruyarak Artos Dağı'na tırmandık. Artos Dağı, Van'ın Gevaş ilçesinde 3 bin 550 metre yüksekliğindedir. Etap etap karlı bölgelerden çıktık, oralar bizi bayağı zorladı. Sonra karın eridiği sırtlar var oradan geldik, ama gerçekten bizi zorladı. Saat 07,30'ta Van'dan yola çıktık ve bir saat sonra Artos'a tırmanış yaparak dağcıların ana kampına geldik. Orada hazırlandıktan sonra çıkışımızı yaptık. 4-5 yerde mola vererek zirveye tırmandık. 4,5 saatlik bir tırmanışla zirveye ulaştık. Müthiş bir manzara var. Müthiş bir doğa var. Güzel bir gün oldu. Şimdi bayağı bir tehlikeli olacak, ama ineceğiz. Tabi bunu yıllardır snowboard yapabilen deneyimli arkadaşlara öneriyoruz. Önce küçük küçük tırmanışlar yapıp öyle inmelerini tavsiye ediyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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