(Özel) Arnavutköy'de trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(Özel) Arnavutköy'de trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

(Özel) Arnavutköy'de trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı
03.05.2020 17:51 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:52

Arnavutköy'de bir kamyon seyir halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Arnavutköy'de bir kamyon seyir halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Hafif ticari araçtaki 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Arnavutköy Habipler yolu üzerinde meydana geldi. 34 COJ 370 plakalı kamyon seyir halindeki 45 AAP 66 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan hafif ticari araç içinde bulunan biri çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ifadesine göre çarpmanın etkisiyle küçük çocuk araçtan fırlayarak kaldırımın üstüne düştü ve ağır şekilde yaralandı. Küçük çocuk Çapa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle kapıları sıkışan araç içindeki yaralı kadın bir süre araç içinden çıkarılamadı. Olay yerinde bulunan vatandaşların uzun süren çabaları sonucu açılan kapıdan çıkarılan kadın sağlık ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

"Sağlıkçı abla olmasaydı çocuk çoktan ölmüştü"

Kazanın yaşandığı yoldan geçmekte olan ve yaralılara yardım etmek için duran Eren Baydilli isimli vatandaş, "Biz geldiğimizde çocuk caddedeydi, çimenliğe aldılar ama çocuğun durumu kötüydü. Bir tane sağlıkçı abla olmasaydı çocuk çoktan ölmüştü sağlıkçı abla çocuğu kusturdu. Şoför hariç 3 yaralı hafif ticari araçta vardı bir de engelli çocuk vardı. Onun durumu da iyi değildi. Kamyoncuya zaten hiç bakmadım. Sinirlendim yani böyle bir kaza olur mu ya. Ağır yaralı olan sadece küçük kızdı. 4-5 yaşlarında bir kızdı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haber
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haber
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 'Koronavirüse yakalandı' iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır Haber
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan "Koronavirüse yakalandı" iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haber
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Haber
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik Haber
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi
Wesley Sneijder'in jübile maçı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelendi
Havadan görüntülenen Atatürk Havalimanı salgın hastanesinde sona gelindi
Havadan görüntülenen Atatürk Havalimanı salgın hastanesinde sona gelindi
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti
ABD'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten 1811 kişi vefat etti
Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi
Devlet Bahçeli, erken seçim ve darbe söylentilerine çok sert tepki gösterdi
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
Ordu'da 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni, denizde taş dolu çantaya zincirli halde bulundu
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş
Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı
Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı
Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Son Dakika: Gebze'de günlük 5.000 koronavirüs testi kapasiteli laboratuvar kuruldu
Son Dakika: Gebze'de günlük 5.000 koronavirüs testi kapasiteli laboratuvar kuruldu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ozornwafor ve Sekidika'nın kiralanmasını istiyor
Zehirli olan 'sarı akrep' Aydın Nazilli'de görüldü
Zehirli olan "sarı akrep" Aydın Nazilli'de görüldü
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı
Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız
Işın Karaca, konserleri iptal olan Hadise'nin gündem olmasına isyan etti: Dünya durmuş, Hadise'yi mi konuşacağız
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Falcao Ozan Tufan Mesut Özil Fatih Terim Bülent Uygun
Daha Fazla Kaza Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: (Özel) Arnavutköy'de trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 18:07:44. #1.15#
title