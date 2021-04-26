Arnavutköy'de peş peşe dizilen tırtıl sürüsünün yolculuğu kamerada
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Arnavutköy'de peş peşe dizilen tırtıl sürüsünün yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de peş peşe dizilen tırtıl sürüsünün yolculuğu kamerada Arnavutköy'de yüzlerce tırtıl peşpeşe dizilerek yeni yaşam alanlarına yolculuk etti.

Arnavutköy'de peş peşe dizilen tırtıl sürüsünün yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de yüzlerce tırtıl peşpeşe dizilerek yeni yaşam alanlarına yolculuk etti. İlginç görüntüler oluşturan tırtırların yolculuğu kameraya yansıdı.

Arnavutköy'de çayırlık alandan çıkarak bir okulun bahçesinde peşpeşe ilerleyen tırtıl sürüsü, ilginç görüntüler oluşturdu. Yüzlerce tırtılın peşpeşe ilerlediği tırtıl sürüsü bazı vatandaşlar tarafından yılan zannedildi. Tırtılların yolculuğu ise, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Arnavutköy'de peş peşe dizilen tırtıl sürüsünün yolculuğu kamerada
Arnavutköy'de peş peşe dizilen tırtıl sürüsünün yolculuğu kamerada
Arnavutköy'de peş peşe dizilen tırtıl sürüsünün yolculuğu kamerada
Arnavutköy'de peş peşe dizilen tırtıl sürüsünün yolculuğu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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