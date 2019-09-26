Özel araçta sigara içen 5 bin kişiye ceza: Hangi ülkelerde aynı yasak uygulanıyor?

26.09.2019 21:00

"Dumansız Araç Uygulaması" kapsamında, Emniyet ve jandarma yurt genelinde 5 bin 63 su¨ru¨cu¨ye sigara kullanımı kabahatinden 135 TL'lik idari para cezası kesti.



Bu yıl ilk kez yapılan uygulamaya, 37 bin 65 personel katıldı. Denetimlerde, 169 dedektör köpek de kullanıldı. Arac¸larda tu¨tu¨n kullanımı denetimi yapmak, aranan şüphelileri yakalamak ve suç unsurlarını ele gec¸irmek amacıyla yapılan uygulama kapsamında, 150 bin 381 arac¸ kontrol edildi. Euronews.com'da Görüntüle