Özel araçla şehirler arası yolculuk şimdilik serbest
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Özel araçla şehirler arası yolculuk şimdilik serbest - Haberler
Cumhurbaşkanı, Güncel

Özel araçla şehirler arası yolculuk şimdilik serbest

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolculuğunun izne bağlanması durumu bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

28.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:29
Özel araçla şehirler arası yolculuk şimdilik serbest

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı korona virüs tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs yolculuğunun izne bağlanması durumu bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Şehirler arası ya da ilçeler arası özel araçlarıyla yolculuk yapmak isteyenler, bu durumun izne bağlı olup olmadığını sormak için 112, 155, 156 gibi acil durum hatlarını kilitledi. Yetkililer, genelgenin şimdilik otobüs yolculuklarını kapsadığını, valilikte kurulan komisyonlarda özel araçlar ile seyahatlerin kısıtlanıp kısıtlanmayacağına karar verileceğini açıkladılar.

Yetkililer, daha önce alınan kararlar gereği 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına müsaade edilmediğini hatırlatırken, özel araçlarıyla 65 yaş üstü yolcu taşıyan ya da şehirler arası yolculuk yapanlara izin verilmediğini ifade ettiler.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın aldığı şehirler arası otobüs yolculuğuyla ilgili kısıtlamanın saat 1700'den itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu açıklamalara yer verildi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile iller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 17: 00'den itibaren ancak valiliklerin izni ile yapılabilecektir.

2- Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması Valilik izni gerçekleştirilebilecektir.

3- İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi" belgesi düzenlenecektir.

4- Seyahat İzin Kurulu vali/kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. Bu kurullar otogarlarda görev yapacak, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesi sağlanacaktır.

5- Seyahat İzin Kurulunca, şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılacak ve ilgililere bilgi verilecektir

6- Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlayacaktır.

7- Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek ildeki Valiliğe bildirilecektir.

8- Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilecek ve uyulup uyulmadığı sürekli kontrol edilecektir.

9- Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesi sağlanacaktır.

10- Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabileceklerdir.

11- Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklanacaktır.

12- İzinsiz yolculukların önlenmesi için Valiliklerce yol kontrol noktalarında gerekli tedbirler planlanacaktır.

13- Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, valiliklerce sürekli hijyen kuralları açısından denetlenecek ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri sağlanacaktır" - BURSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi Haberler
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu Haberler
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı Haberler
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haberler
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
Durumun kontrolden çıktığı İtalya'da 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
Durumun kontrolden çıktığı İtalya'da 46 doktor hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı
Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Van'ın İran sınırındaki Han Mahallesi, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüs konusunda çocuklar süper taşıyıcı olabilir
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Koronavirüs konusunda çocuklar süper taşıyıcı olabilir
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Son dakika: Yurt dışı uçuşlarını tamamen durduran THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı
Profesörün canlı yayındaki 'Süper bulaştırıcı var' çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
86 yaşındaki adam, ihtiyaçlarını karşılayan polislerden kendisine eş bulmasını istedi: Yalnızım yalnız
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
Koronavirüs sonrası çeyiz atölyesini kapattı, evinin mutfağında maske dikiyor
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
İçişleri Bakanlığı'nın şehirler arası yolculuğu kısıtlayan genelgesi sonrasında, otogarlar boş kaldı
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
750 TL'den satışa sunulan can eriğin kilosu koronavirüs nedeniyle 50 TL'ye düştü
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Zekeriya Birkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kalben Ezgi Mola Demet Şener Fahrettin Koca
Spor Falcao Falcao Nihat Özdemir Hikmet Karaman Milli Basketbolcu
Daha Fazla Rize Mart İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Özel araçla şehirler arası yolculuk şimdilik serbest - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 13:53:11. #1.15#
title