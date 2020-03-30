(Özel) Apartmanın bodrumunda yangın çıktı, 3 çocuklu aile evde mahsur kaldı
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İtfaiye, Bodrum, Tuzla, 3. Sayfa

(Özel) Apartmanın bodrumunda yangın çıktı, 3 çocuklu aile evde mahsur kaldı

Tuzla'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

30.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:43
(Özel) Apartmanın bodrumunda yangın çıktı, 3 çocuklu aile evde mahsur kaldı

Tuzla'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında yükselen dumanlar binanın en üst katına dolunca 3 çocuklu aile evlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalan aileyi itfaiye merdiven aracılığıyla balkondan alarak kurtardı. Bodrumda bulunan tüplerin patlamaması ile olası bir faciayı önlemiş oldu.

Tuzla İçmeler Mahallesi Göktürk Caddesi üzerinde bulunan bir binanın bodrum katında saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Sebebi bilinmeyen yangın nedeniyle yükselen duman binanın en üst katına doldu. İtfaiye yangına müdahale ederek söndürdü. Fakat en üst kattaki evlerinde kalan aile, evden içeri giren duman nedeniyle mahsur kaldı. Binadan çıkamayınca evlerinin balkonuna kaçan aileye itfaiye yardım etti. İtfaiye, önce 3 çocuk ile anne ve babalarını merdiven aracılığıyla aşağı indirdi. Dumandan etkilenen çocuklara olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Ayrıca yangının çıktığı bodrumda bulunan tüplerin patlamaması olası bir faciayı önlemiş oldu.

Evinde çocukları ve eşiyle mahsur kalan baba Şener Turhan, "Çocuk kapıyı açınca içeriye duman dolduğunu söyledi. Bir baktık ki merdiven boşluğu komple dumanla kaplanmış. İnemedik aşağı. İtfaiye ekipleri bizi aldılar. Evde eşim, ben ve 3 çocuk vardık. Çocuklar ufaklar, bayağı bir duman dolmuştu dairenin içi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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