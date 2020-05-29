(Özel) Apartmanda saklanan hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı
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(Özel) Apartmanda saklanan hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hırsızlık şüphelisi, apartman sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

(Özel) Apartmanda saklanan hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı
29.05.2020 10:32 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:39

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hırsızlık şüphelisi, apartman sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Aslan Apartmanında ikamet eden Ahmet Kaya, apartmanın çevresinde şüpheli bir şahsı fark etti. Şahıs, apartman çevresinde ne aradığını soran Kaya'ya, tanıdığı bir kişiyi aradığını söyledi. Durumdan şüphelenen Ahmet Kaya tekrar apartmana girdiğinde, daha önce gördüğü şahsı bina içerisindeki depoda saklanırken buldu. Komşularına haber veren Kaya ve apartman sakinleri, şahsı etkisiz hale getirip polisi aradı. Olay yerine gelen polis şahsı kelepçeleyerek Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Şahsın daha önce de hırsızlıktan sabıkası bulunan Erdinç E. (22) olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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