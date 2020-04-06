Özel aparatla hırsızlık yapan şahısları JASAT yakaladı
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Denizli, Sarılar, Çivril, 3. Sayfa

Özel aparatla hırsızlık yapan şahısları JASAT yakaladı

Denizli'de yaptıkları özel aparatla 1 ayda 3 römork ve zirai ilaçlama aleti çalan şahısları JASAT timleri yakaladı.

06.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:57
Özel aparatla hırsızlık yapan şahısları JASAT yakaladı

Denizli'de yaptıkları özel aparatla 1 ayda 3 römork ve zirai ilaçlama aleti çalan şahısları JASAT timleri yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Çivril ilçesi Sarılar Mahallesi'nde 1 ayda 3 hırsızlık olayına karışan şahısları JASAT timleri kıskıvrak yakaladı. Otomobillerinin arkasına yaptırdıkları özel aparat sayesinde gözlerine kestirdikleri römork ya da zirai ilaçlama makinelerini 4 dakikada çalan şahıslar son bir ayda 3 hırsızlık olayı gerçekleştirdi. 48 saat boyunca 26 kamera görüntüsünü izleyerek şüpheli şahısları takibe alan JASAT ekipleri, Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda B.B. ve H.O. isimli şüpheli şahıslar yakaladı. Şahıslar çaldıkları malzemeleri Güney ilçesinde Y.G. isimli bir şahsa sattıklarını itiraf etti. Y.G.'nin deposunda arama yapan JASAT timleri yaptıkları aramalarda çalınan malzemeleri bularak sahiplerine teslim etti. Y.G. isimli şahıs hırsızlık malı satsın almaktan, B.B. ve H.O. ise hırsızlık suçundan Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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