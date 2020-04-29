(Özel) Antalya'da öğretmenden öğrencilerine motosikletiyle ödev servisi
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(Özel) Antalya'da öğretmenden öğrencilerine motosikletiyle ödev servisi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir ilkokul öğretmeni, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evlerinde uzaktan eğitim gören öğrencilerinin derslerinden geri kalmamaları için motosikletiyle kapı kapı dolaşıp ödevlerini götürüyor.

(Özel) Antalya'da öğretmenden öğrencilerine motosikletiyle ödev servisi
29.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:59

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir ilkokul öğretmeni, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evlerinde uzaktan eğitim gören öğrencilerinin derslerinden geri kalmamaları için motosikletiyle kapı kapı dolaşıp ödevlerini götürüyor.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 'Evde Kal' uyarısının ardından Türkiye genelinde okullara ara verilip öğrencilere evlerinden Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) üzerinden eğitim verilmeye devam ediliyor. Alanya'nın Kargıcak Mahallesi Vahapoğlu İlkokulu 2. sınıf Öğretmeni Yılmaz Uçak, öğrencileri için takdir toplayan bir uygulama başlattı. Uçak, salgın tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan öğrencileri için hazırladığı ödevleri motosikletiyle evlerine kadar götürüyor. Kapı kapı dolaşıp ödevleri teslim eden Uçak, başarılı olan öğrencilerine de çeşitli hediyeler veriyor. Uçak'ın bu uygulaması veliler tarafından da beğeni topluyor.

"Ödevlerini hazırlayıp evlerine ulaştırmaya çalışıyorum"

Öğrencilerinin eğitimi için elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyen Uçak, "Gerçekten zorlu bir süreçten geçiyoruz. Malum süreçte biraz uzadı. Öğrencilerimizin günlük ödevlerini EBA sisteminden paylaşıyoruz. Ayrıca bakanlığımız tarafından yayınlanan EBA kanallarından ödevlerini izliyorlar. Bende elimden geldiği kadar çocuklarımızın motivasyonları bozulmasın ve derslerde geri kalmasın diye ödevlerini hazırlayıp evlerine ulaştırmaya çalışıyorum. Onlar bizim geleceğimiz yarınımız, inşallah her şey daha güzel olacak" dedi.

"Öğretmenimiz sağ olsun ayağımıza kadar oğlumun ödevlerini getiriyor"

Öğrencisi Mustafa Şevki Işık'ın babası Numan Işık, öğretmenlerinin ayağına kadar ödevlerini getirdiğini belirterek, "Oğlum da bu sayede derslerini yapıyor. Kendisine çok teşekkür ederim, bu durumdan çok memnunuz" diye konuştu.

"Öğretmenim evimize kadar ödevlerimizi getiriyor"

Öğrenci Azize Elif Doğan da, "Öğretmenim evimize kadar ödevlerimizi getiriyor. Bu ödevlere çalışıyoruz ve EBA'yı izliyoruz. Dışarıya çıkmıyoruz, evde kalıyoruz ve doktorlar için dualar ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Öğretmenim ödevimi getirdiği için çok mutluyum"

Öğrenci Bera Özcan ise derslerinde çok iyi olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Öğretmenim ödevimi getirdiği için çok mutluyum. Okulumu çok özledim, kısıtlama var gidemiyoruz." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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