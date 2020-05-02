(Özel) Antalya'da inanılmaz kurtuluş kameralara yansıdı
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(Özel) Antalya'da inanılmaz kurtuluş kameralara yansıdı

(Özel) Antalya'da inanılmaz kurtuluş kameralara yansıdı
02.05.2020 14:49 | Son Güncelleme: 02.05.2020 14:50

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce önündeki park halindeki araca çarptı ardından ise kaldırama daldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce önündeki park halindeki araca çarptı ardından ise kaldırama daldı. Bu sırada, kaldırımda bekleyen bir kişi, son anda kaçarak otomobilin altında kalmaktan kurtuldu. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kadıpaşa Mahallesi Kültür Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücünün idaresindeki 06 DN 3169 otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu birden hızlanarak önce park gelindeki otomobile çarptı. Çarpışmasının şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin sağ kırması sonucu çok sayıda iş yerinin olduğu kaldırıma daldı. Bu sırada, kaldırımda bekleyen Aslan Uslu, saniyeler içinde kaçarak otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Araç ise bir süre kaldırımda ilerledikten sonra durabildi. O anlar ise iş yeri kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

"İşte o an saniyeler içinde düşünüyorsunuz"

Alanya Hayati Hanım İlköğretim Okulu sınıf öğretmeni Aslan Uslu (49), o anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Uslu, "Yaşadığımız olay aslında hep ekranlarda gördüğümüz olaylardı. Hep şaşırdığımız olaylardı ama kendiniz yaşayınca gerçekten daha farklı hissediyorsun. Bu yaşadığı olay şu şekilde; Ben dükkanların önünde beklerken yolun karşındaki araç birden hızlan önce önündeki araca çarptı. Daha sonra yön değiştirerek kaldırımdan bin an üzerimize doğru geldi. İşte o an saniyeler içinde düşünüyorsunuz. Araç üzerime gelirken dükkanların arasından kalmayım diye kendimi yola doğru attım. Araç dükkanların önünden geçip ilerde kendini kilitledi. Ben daha sonra olayın kamera görüntüleri izleyince farkına vardım. Kendimin atlattığı korkuyu bırakıp aracın peşini düştüm oradaki insanı da kurtarmak için. Sürücüyü sağlıklı bir şekilde araçtan çıkarttıktan sonra korktuğumun farkına vardım" dedi.

"Çok planlı yaşamaya gelmiyor bu hayat"

Hayatın çok plan yapmaya gelmediğini savunan Uslu, "Aslında ben o gün kafamda bir sürü planlarla dışarı çıkmıştım. Hazırlık yapıyordum, kırtasiyeden alacaklarım falan vardı ama dediğim gibi çok planlı yaşamaya gelmiyor. ya da insanları kırmaya gelmiyor bu hayat. Özellikle bugünler de en çok ona dikkat etmemiz lazım çünkü bir anda bitebiliyor hesap ettiğimiz şeyler. Plan yapmak yerine o günü güzel yaşamak, sevdiklerimize en azından çok geç kalmadan sevdiğimiz söylemek yada ne bileyim helallik almak bunlar çok daha önemli diye düşünüyorum. İnsan çok yarına bakmamalı, bugünü biraz daha kaliteli yaşamalı" diye konuştu.

"Belki de bugün bende hayallerimle beraber yok olmuş olacaktım"

Olaydan sonra kamera görüntüleri izleyince bir şey dikkatini çektiğini belirten Uslu şunları söyledi:

"Normal şartlarda yoldayken telefonla hepimiz konuşuruz. Bazen mesajlara da cevap verdiğim olur. O günden sonra telefonu elime alıp mesaj yazmaya çalışıyorum çünkü büyük dikkat dağıtıyor. Gençlerden de özellikle rica ediyorum. Başımıza her an her şey gelebilir. Yol üzerinde biraz daha dikkatli olalım lütfen. Yol üzerindeyken konuşmayı veya mesajlaşmayıp bırakıp etrafımıza biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü o gün olayda elimde telefon olsaydı, dikkat edemeyecektim belki de o sesi duyup aniden o tepkiyi veremeyecektim. Belki de bugün bende hayallerimle beraber yok olmuş olacaktım." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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