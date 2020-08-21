Özel Antalya Anadolu Hastanesi'nden Türkiye'de ilk Özel Antalya Anadolu Hastanesi'nden Türkiye'de ilkANTALYA Özel Anadolu Hastaneleri'nden Alanya Özel Anadolu Hastanesi, Uluslararası Covid-19 Uygunluk Sertifikası alarak Türkiye'de bir ilke imza atarken, bu konuda dünyada ikinci oldu.

Özel Antalya Anadolu Hastanesi'nden Türkiye'de ilk

ANTALYA Özel Anadolu Hastaneleri'nden Alanya Özel Anadolu Hastanesi, Uluslararası Covid-19 Uygunluk Sertifikası alarak Türkiye'de bir ilke imza atarken, bu konuda dünyada ikinci oldu.

Antalya'nın Kemer ilçesinden Alanya'ya kadar toplam 7 hastane ile sağlık sektöründe hizmet veren Antalya Özel Anadolu Hastaneleri dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde bir ilke imza attı. Antalya Özel Anadolu Hastaneleri, Uluslararası Covid-19 Uygunluk Sertifikası almak için TEMOS akreditasyon şirketine başvurdu. Bu sertifikayı Türkiye'de alan ilk hastane ise Alanya Özel Anadolu Hastanesi oldu. Bu sertifikayla birlikte Alanya Özel Anadolu Hastanesi dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise bu konuda ilk hastanesi oldu.

100'E YAKIN KRİTERDEN GEÇTİLER

Sertifikanın alınma süreci hakkında bilgi veren Alanya Anadolu Hastanesi Direktörü Hasan Peksel, Antalya Özel Anadolu Hastaneleri olarak hem bölgeye hem de turistlere üst düzey sağlık hizmet vermeyi kendilerine görev edindiklerini söyledi. Peksel, 'TEMOS, Avrupa'nın en önemli sağlık akreditasyon şirketlerinden bir tanesi. 2010 yılında ilk kuruluşundan itibaren Antalya Anadolu Hastaneleri de TEMOS ile iş birliği yaparak kalite sertifikasyonlarını almakta. Bu sezon çıkan Covid salgınıyla alakalı da TEMOS akreditasyon şirketinin yapmış olduğu bir sertifikasyon programı vardı. İlk çıktığı andan itibaren biz de ilgi gösterdik. Özellikle ben Alanya hastanemizin hastane direktörü olarak hem de enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak bu konuya çok ilgi gösterdim. Şirketimiz de bütün hastanelerimizde bu sertifikasyonu almanın çok önemli olduğunu dile getirdi ve biz bu sertifikasyon programına başvurduk. Akabinde yaklaşık 100'e yakın kriterden geçirilerek santralden defin hizmetlerine kadar bütün sistemimizi Covid'den hastalarımızı ve çalışanlarımızı koruyacak şekilde sertifikasyon sistemimizi tamamladık ve bunu alan Türkiye'de ilk hastane olduk' dedi.

'ULUSLARARASI DÜZEYDE ÖNLEMLER ALDIĞIMIZI BELGELEDİK'

Sertifikasyon sürecini tamamlayan ilk hastane Alanya Anadolu Hastanesi olurken ardından Lara ve Aspendos Anadolu hastaneleri de bu süreci tamamladı. İlk alan hastane olarak gururlu olduklarını dile getiren Peksel, 'Anadolu Hastaneleri olarak bu sertifikasyonu tamamlayan dünyada ikinci Türkiye'de ilk hastane grubu olduk. Bundan dolayı çok gururluyum. Buraya gelen hem vatandaşlarımıza hem turistlerimize Covid bulaşı ile alakalı her noktada önlem aldığımızı uluslararası düzeydeki kriterlerle belgelemiş olduk' diye konuştu.

Kaynak: DHA