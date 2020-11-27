Özel anlara "yüzde 100 yerli" yıldız haritası
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Özel anlara "yüzde 100 yerli" yıldız haritası

27.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:07
Özel anlara

Tarih ve konum bilgileriyle kişilerin özel günlerine ait yıldız haritalarına ulaşmalarını sağlayan dünyadaki uygulamaların bir benzeri, üç Türk girişimci tarafından "yüzde 100 yerli" sermayeyle geliştirildi.

Tarih ve konum bilgileriyle kişilerin özel günlerine ait yıldız haritalarına ulaşmalarını sağlayan dünyadaki uygulamaların bir benzeri, üç Türk girişimci tarafından "yüzde 100 yerli" sermayeyle geliştirildi.

Dünyada özel günlere ait yıldız haritaları oluşturan uygulamalardan hareket eden Mustafa Akkaş, Mahir Şentürk ve Gökçehan Demirkır, Türkiye'de de benzeri bir uygulamayı geliştirmeye karar verdi.

Bu alanda uzun süre çalışan ve altyapılarını oluşturan girişimciler, geliştirdikleri uygulamaya, "Mapinsky" adını verdi. Yüzde 100 yerli sermayeyle geliştirilen uygulama ile özel anlarında gökyüzünün nasıl göründüğünü öğrenmek isteyenler, yalnızca tarih ve diledikleri konumu girerek yıldız haritalarını oluşturabiliyor.

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Türkiye'nin bu alandaki ilk interaktif uygulaması olan "Mapinsky" ile özelleştirilen yıldız haritaları, tablo olarak sipariş edilebiliyor.

Uygulama hakkında AA muhabirine bilgi veren Mapinsky kurucularından Mustafa Akkaş, Kuzey Avrupa ve Amerika'da bu tarz sitelerin olduğunu ancak Türkiye'de ilk kez kendilerinin yüzde 100 yerli sermayeyle bu alt yapıyı oluşturduklarını anlattı.

Kısa sürede büyük ilgi gördüklerini belirten Akkaş, şu anda dünyada bu alandaki ilk 10 site arasında yer aldıklarını bildirdi. Sadece yurt içinden değil, yurt dışından da büyük talep aldıklarını dile getiren Mustafa Akkaş, özellikle Orta Doğu ülkelerinden talep geldiğine değindi.

Ekipleriyle talepleri karşılamaya çalıştıklarını belirten Akkaş, şöyle konuştu:

"Yaptığımız işin astrolojiyle alakası yok. Bu tamamen astronominin konusu. Bilgileri Uzay Ajansından alıyoruz. Yapılan gökyüzü gözlemlerinin ardından bir algoritma oluşturulmuş. Bu algoritmaya göre 100 yıl geriye de gitseniz, 200 yıl ileriye de gitseniz gökyüzü cisimlerinin yeri biliniyor ve harita otomatik olarak oluşturuluyor. Müşterilerimiz 3-5 dakika arasında bu haritayı oluşturduktan sonra eğer baskısı yapılacaksa yoğunluğa göre 1-3 iş günü içinde kargoya veriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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