Özel) Ali Palabıyık: Evden çıkana kırmızı kart !..
özel açıklamalarda bulundu.
Ali Palabıyık çocuklarına milli takım formalarını giydirip evin içinde top oynarken faul yapan büyük oğluna sarı kartını gösteriyor. Karta itiraz eden oğlu sahayı terketmek isterken yani evin kapısını açıp gitmek isterken ise durdurup bu kez kırmızı kartını gösteriyor. Durumun hafızalara kazınması için çocuklarıyla bir mizansen daha yapan Ali Palabıyık; bu kez ortanca çocuğuna evin kapısından çıkmaya kalkışınca büyük oğlunun kırmızı kart göstermesini istiyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Ali Palabıyık'ın açıklamaları -Çocuklarıyla kırmızı kart göstermesi
-Evden çıkmaya çalışan çocuklarına kırmızı kart göstermesi
- Ankara
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Kaynak: DHA