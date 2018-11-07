Ahlat Patatesi Yüz Güldürüyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinin zengin ve geniş tarım arazilerinde üretilen patatesin hasadı devam ederken, fiyatın geçen seneye oranla yüksek olması ise üreticinin yüzünü güldürüyor.

Kar yağışı ve soğuk hava öncesi topraktan mahsulünü çıkarmaya çalışan çiftçiler, aralıklarla yağan yağmur nedeniyle zorlanıyor. Bölgenin patates ihtiyacını karşılayan Ahlat'ta hasat dönemi devam ederken, fiyatların önceki yıllara nazaran iyi olması çiftçinin yüzünü güldürüyor. Geçen yıl kilosu 20 ila 30 kuruş arasında alıcı bulan Ahlat patatesi, bu yıl kalitesine göre 1 lira ile 1 lira 30 kuruş arasında alıcı buluyor. Önceki yıllarda patatesten zarar eden ve borçlanan çiftçiler, bu yıl kazanacakları parayla borçlarını ödemeyi planlıyor.

Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden, yaklaşık 20 gündür Ahlat'ta patates hasadının başladığını ve devam ettiğini belirtti. Bu sıralar aralıkla yağan yağmurların hasadı olumsuz etkilediğini belirten Başkan Demirden, "Bu yıl yaklaşık 40 bin dekar alanda patates ekimimiz var. 160 bin ton civarında ürün bekliyoruz. Patatesimiz çok güzel, verim güzel. Geçen yıl patatesin iyi para etmemesinden dolayı çiftçilerimizin biraz borçları vardı. İnşallah çiftçi iyi satış yapabilirse, bu borçları kapatabileceğimizi düşünüyoruz. Bu sıralar patatesin kilosu 1 liranın üzerinden alıcı buluyor. Girdi maliyetlerinden dolayı şu an satılan fiyat istenilen değil ama geçen yıllara nazaran iyi düzeydedir. İlerleyen zamanlarda fiyatların biraz daha artmasını bekliyoruz" dedi.

"Bu sene Ahlat çiftçisi olarak yüzümüz gülüyor"

Ahlatlı patates üretici Eray Azap ise bu yıl 250 dönüm patates ektiklerini ve yaklaşık bin ton ürün beklediklerini söyledi. Azap, "Geçen seneye nazaran bu sene fiyatlar iyi. Geçen yıl patatesin kilosunu 20 veya 30 kuruştan ancak satabildik. Bu yıl 1 lira 10 kuruş, 1 lira 20 kuruştan satıyoruz. Fiyatların biraz daha artmasını bekliyoruz. Geçen sene çiftçinin yüzü gülmese de bu sene Ahlat çiftçisi olarak yüzümüz gülüyor" diye konuştu.

Ağrı'nın Tutak ilçesinden gelerek Ahlat'tan patates alan manav Vahyettin Taştan da her yıl Ahlat'tan tonlarca patates alıp Tutak'ta sattıklarını ifade etti. Bu yıl da Ahlat'a patates almaya geldiğini belirten Taştan, "10 yıldır Ahlat'a gelip patates alarak Tutak'taki manavımızda satıyoruz. Ahlat patatesinden çok memnunuz. Çiftçilerimiz büyük emek veriyorlar, güzel ürün yetiştiriyorlar. Bizler de onların sayesinde ekmek yiyoruz. İnşallah emeklerinin karşılığını alırlar" şeklinde konuştu. - BİTLİS