(Özel) Adalar'da gün batımı hayran bıraktı

18.02.2020 09:23 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:24

İstanbul'da bulunan adalarda gün batımının havadan çekilen görüntüsü kendine hayran bıraktı. Kızıla bürünen güneşin denizin üstünde battığı anlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.



İstanbul'un en güzel ve doğal manzaralarından birine sahip olan adalarda gün batımı eşsiz görüntülere sahne oldu. Havadan çekilen görüntülerde Büyükada'nın tepesinde bulunan yangın gözetleme kulesi gün batımı manzarası eşliğinde masalsı görüntüler oluşturdu. Kızıla bürünen gökyüzünde denizin üzerinde batan güneş ise izleyenleri kendine hayran bıraktı. Gün batımı ile masmavi deniz gökyüzünün rengini alarak adeta kızıla boyandı. Adalar manzarasında bir çok profesyonel fotoğrafçı ise gün batımını çekmek için Maltepe ve Kartal sahillerine geliyorlar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA