(Özel) Acil Müdahale Timi'nin zorlu eğitimi havadan görüntülendi

07.10.2019 09:23

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan Acil Müdahale Timi'nin aldığı zorlu eğitim havadan görüntülendi. Gaz, cop eğitimi ve yaşanacak her hangi bir olumsuz duruma karşı şahıslara nasıl müdahale etmeleri gerektiği ise eğitmenler tarafından uygulamalı olarak anlatıldı.



İstanbul Havalimanı'nda yolcuların, yolcu yakınlarının ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için Acil Müdahale Timi 6 Ağustos tarihinde göreve başladı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda oluşturulan Acil Müdahale Timi, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapıyor. 82 polis memuru ve 1 komiserden oluşan Acil Müdahale Timi'ne Eğitim Şube Müdürlüğü'nde OC spreyi kullanımı, üst arama ve kelepçe takma, teleskopik cop kullanımı, temel eğitim, polis müdahale ve etkili kuvvet kullanımı eğitimi verildi. 12 gün süren zorlu eğitimler, uzman eğitmenler tarafından verildi. Gaz, cop, kelepçe takma ve yaşanacak her hangi bir olumsuz duruma karşı şahıslara nasıl müdahale etmeleri gerektiği ise, Ömer Başar ve Abdullah Bacaksız isimli polis eğitmenleri tarafından uygulamalı olarak anlatıldı. Nefes kesen eğitim anı ise havadan görüntülendi.



"Temel amacımız kendi güvenliğimiz aynı zamanda kamunun güvenliğini sağlamak"



Temel amaçlarının kendi güvenliği ve kamunun güvenliği olduğunu belirten Eğitim Şube Müdürlüğü Polis eğitmeni Abdullah bacaksız, " Dr. Mustafa Çalışkan müdürümüzün talimatıyla bir çok eğitim başlatmaktayız. Polis müdahale, etkili kuvvet kullanımı eğitimi, cop eğitimi, kelepçe eğitimi ve biber gazı eğitimi mevcut. Polis müdahale ve etkili kuvvet kullanımı eğitiminin içerisinde öncelikli olarak biz arkadaşlarımıza hukuki dayanaktan bahsediyoruz. İnsan haklarından bahsediyoruz. Öfke kontrolü, psikolojik davranış şekilleri, vatandaşla konuşurken, dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsediyoruz. Bizim temel amacımız kendi güvenliğimiz aynı zamanda kamunun güvenliğini sağlamak" dedi.



"Havalimanı personellerimize verdiğimiz eğitimler biraz daha dikkate dayalı"



Havalimanında görev yapan polislere verilen eğitimin daha kapsamlı olduğunu söyleyen Eğitim Şube Müdürlüğü Polis eğitmeni Ömer Başar ise, "Havalimanı personelimizin diğer polislerden farklı olarak, orada yapılan konular, olaylar, farklı olduğu için daha farklı müdahale etmek gerekmektedir. Havalimanı personellerimize yönelik verdiğimiz eğitimler biraz daha kapsamlı. Biraz daha dikkate dayalı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA