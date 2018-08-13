'Acı'dan Para Kazanıyorlar

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte kadınlar 'acı' ile ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Kırmızı biberiyle ün yapan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde biber hasadının başlaması ile birlikte bölgede yaşayan kadınlar ev ekonomisine katkıda bulunuyor. 'Acı'dan para kazanan kadınlar, biberlerin kilosunu 45 kuruştan temizliyor.

Hem acılı hem meşakkatli

Toplanan ve örtülerin üzerine dökülen binlerce kilo biberi temizlemek için sabah ezanı ile mesaiye başlayan kadınlara kimi zaman eşleri ve çocukları da yardım ediyor. Sadece yemek ve çay molası vererek gün boyu biberleri ve çöpleri birbirinden ayıran aileler, ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Uykusuz ya da bir kaç saat uyku ile günlerce biber temizleyen ailelerden bazıları oğlu, gelini ve torunları ile birlikte çalışarak, ciddi gelire kavuşuyor. Biber çöpü temizleyen Mehmet Beydili, gündüz Suriyeli sığınmacıların kaldığı çadır kentte çalıştığını, geceleri ise eşi ile birlikte biber çöpü ayıkladığını söyledi. Akşam saat 19.00'da biber temizlemeye başladığını anlatan Beydili, "Gece saat 24.00'e kadar eşim ile birlikte yaklaşık 100 kilo biber temizliyoruz" diye konuştu. Biber sahibi Yusuf Korkmaz ise geçen yıldan kalan mahsulünü satamadığını belirterek, "Bu yıl da henüz fiyatlar beli değil. Ancak ürünü tarlada bırakacak durumda değiliz. Bu nedenle biberin çöpü bize yardımcı olan vatandaşlara kiloda 45.kuruş olarak, destek parası belirledik" diye konuştu. - GAZİANTEP