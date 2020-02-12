(Özel) 83 yaşındaki üniversite öğrencisinin okuma azmi hayran bıraktı

12.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:47

Tuzla'da yaşayan 83 yaşındaki Turan Gözleveri, okuma azmiyle herkesi hayran bıraktı. Askerlik mesleğinden emekli olan Gözleveri, okul hayatına devam etmek üzere kolları sıvadı. 4 yılda liseyi açıktan bitiren Gözleveri, en küçük torunuyla beraber aynı sene üniversite sınavına girdi. 83 yaşındaki Gözleveri şimdi üniversitede ilahiyat bölümünde eğitim hayatına devam ediyor.



Tuzla'da yaşayan emekli hava astsubayı 83 yaşındaki Turan Gözleveri, askerlik mesleğinden emekli olduktan sonra eğitim hayatına kaldığı yerden devam etmeye karar verdi. Gözleveri, ilk olarak açık liseye yazılarak 4 yılda liseden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından en küçük torunuyla beraber üniversite sınavında ter döken Gözleveri, Anadolu Üniversitesi'nde ilahiyat bölümünü kazandı. Şimdilerde ilahiyat bölümünde ikinci sınıf öğrencisi olan Gözleveri, okuma azmiyle herkesi kendine hayran bıraktı.



Üniversiteyi kazanma hikayesinden bahseden 83 yaşındaki Turan Gözleveri, "1976'da emekli oldum. Birçok hobiler edindim. Bu hobiler beni üniversite sınavlarına zorladı. Benim 5 senelik diplomam geçmedi ve muhakkak liseyi bitirmen lazım dediler. Tuzla Halk Eğitim merkezine yönlendirdiler beni. Geldim kayıtlarımı yaptırdım ve liseyi okumaya başladım. 4 senede liseyi bitirdim. Son dönemde yaştan dolayı yürütemeyeceğimi, çok zorlandığım için bırakmaya karar verdim. Ali hocam sağ olsun beni ikna etti. Muhakkak devam etmen lazım dedi. Ben tekrar kaydımı yaptırdım. Son seneye başladım ve o seneyi de başarıyla bitirdim. ve Ali hocama dedim ki 'ben üniversite sınavlarında ilahiyatı kazanacağım. Ben ne kursa ne dershaneye gidiyorum ama kazanacağım'. Girdim ve kazandım. Bu sene ilahiyat ikinci sınıftayım" dedi.



"Her gün en az 10 sayfa kitap okuyorum ve her hafta muhakkak bir makale yazıyorum"



En küçük torunuyla beraber aynı sene üniversite sınavına girdiğini belirten Gözleveri, "En küçük torunum Peyami ile beraber üniversite sınavlarına girmek beni mutlu etti. ve torunum da üniversite sınavlarında ilk 10'a girdi. Şimdi Kanada'da okuyor. Bütün gençlerimize ve çocuklarımıza başarılar dilerim. Çocuklarımızın kendi kendilerine güvenmeyi aileleri teşvik etmeli. Okula gitmek şart değil, herhangi bir eser okumalı insan. Ben her gün en az 10 sayfa kitap okuyorum ve her hafta muhakkak bir makale yazıyorum. Sitemde 3 bin okuyucuma makalelerimi gönderiyorum" dedi.



Gözleveri'nin okuma azmi hakkında konuşan Tuzla Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Çangır, "Turan amcamız 4 sene önce bize geldiğinde liseye başladı. 4 sende bitirdi. Ama en sonda bırakma durumu olmuştu, zorlanmıştı. Bir gayretle bitirdi. Şu anda üniversiteye gidiyor kendisi. İlahiyat fakültesine açıktan devam ediyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA