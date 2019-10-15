(Özel) 4 bin kilometre uzaklıktaki Finlandiya'dan gelin geldi

15.10.2019 10:52

Zonguldak'tan yurt dışına çalışmaya giden Erol Baş, hayatının aşkını Finlandiya'da buldu. 4 bin kilometre uzaklıktan gelin gelen Maritta Kristina, Erol Baş ile Çaycuma ilçesinde dünyaevine girdi.



Yıllar önce yurt dışına çalışmaya giden Erol Baş ile Maritta Kristina, 4 yıl sonra evlenmeye karar verdi. Erol'un annesi Fatime ve babası Hayrullah Baş Türkiye'den Finlandiya'ya kız istemeye gitti. Sözler verildi, yüzükler takıldı. Bu esnada Türkiye'ye gelip giden Finlandiyalı gelin, Müslüman olmaya karar verdi. Maritta, Çaycuma İlçe Müftülüğünde Müftüsü Ayhan Ermiş'in nezaretinde şehadet getirerek Müslüman oldu.



Daha sonra genç çift Finlandiya'ya giderek nikahlarını kıydı. Çift ardından Türkiye'ye dönerek Çaycuma ilçesinde görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Türk gelenek ve göreneklere göre yapılan düğünde Finlandiyalı gelinin anne babası Igor ve Jelena Kristina da kızlarının düğün merasimine katılarak yalnız bırakmadı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA