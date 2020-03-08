(Özel) 25 yıl sonra doktor muayenesiyle ortaya çıktı
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Zonguldak, Futbol, Yaşam

(Özel) 25 yıl sonra doktor muayenesiyle ortaya çıktı

Zonguldak'ta 25 yıl önce arkadaşlarıyla futbol oynarken sahada düşerek bileğinden yaralanan 50 yaşındaki Salih Gülçebi, bileğindeki ağrıların zaman zaman artması sebebiyle doktora başvurdu.

08.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:13
(Özel) 25 yıl sonra doktor muayenesiyle ortaya çıktı

Zonguldak'ta 25 yıl önce arkadaşlarıyla futbol oynarken sahada düşerek bileğinden yaralanan 50 yaşındaki Salih Gülçebi, bileğindeki ağrıların zaman zaman artması sebebiyle doktora başvurdu. Bileğinde çapraz kırık olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşayan Gülçebi, "Bu kırıkla bunca yıl nasıl yaşamışım şaşırdım doğrusu" dedi.


Rat Mahallesi'nde ikamet eden 50 yaşındaki Salih Gülçebi, 1995 yılında arkadaşlarıyla futbol sahasında top oynarken düşerek bileğinden yaralandı. Bileğini sararak normal yaşamına devam eden Gülçebi, 25 yıl boyunca zaman zaman ağrı yaşadı. Zaman zaman hiç ağrı hissetmese de gündelik işlerini sürdüren Gülçebi, son zamanlarda ağrılarının daha da artması üzerine doktora başvurdu. Muayenenin ardından bileğinde çapraz kırık olduğunu öğrenen Salih Gülçebi, hayatının şokunu yaşadı. Doktorun verdiği bileklikle günlük yaşamını sürdüren Gülçebi, yaşadıklarını şöyle anlattı:


"Son 1 ayda daha önce de kolumda ağrılar, sancılar oluyordu. Son 1 ay iyice şiddetlendi. Bazen bir çay bardağını kaldıramayacak duruma geldim. Bazen de hiç ağrı olmuyordu. Bu ağrı birdenbire oluyor. Bir doktora görünmek istedim. Doktor bize MR istedi. Sonuçta bileğimde kırık olduğu tespit edildi. Tekrar doktor beni tomografiye gönderdi. Bilekte kırık olduğunu söylediler. Beni ortopedi doktoruna yönlendirdiler. Doktor baktı, kırığın bilekten düz değil de çapraz bir kırık olduğunu söyledi. 25 yıldır bu ağrının olduğunu söyledim. Allah'tan bu kırık kireçlenme de yapmamış. Ne yapabiliriz dedim. Genel cerrahi doktoruna bunu göstermem lazım gerektiğini söylediler. Yine ağrı olabileceğini söylediler. 25 yıl ben bu kırıkla yaşamışım. Ben tahlil sonucunu duyduğumda çok şaşırdım. Bu kırıkla nasıl bu kadar zaman yaşamışız. Solak değilim, hep sağ elimle işimi görüyorum. Bu kırıkla bunca yıl nasıl yaşamışım şaşırdım doğrusu. Doktor bana bileklik verdi. Onu kullanıyorum. Bundan sonraki hayatımızı böyle devam ettireceğiz." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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