(ÖZEL) 16 yaşındaki katil zanlısını işte bu görüntüler yakalattı
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(ÖZEL) 16 yaşındaki katil zanlısını işte bu görüntüler yakalattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı tekel bayi sahibini bıçakla öldüren 16 yaşındaki katil zanlısını panik halindeki tavırları ve parmağındaki kesik ele verdi.

(ÖZEL) 16 yaşındaki katil zanlısını işte bu görüntüler yakalattı
14.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 14.05.2020 11:58

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı tekel bayi sahibini bıçakla öldüren 16 yaşındaki katil zanlısını panik halindeki tavırları ve parmağındaki kesik ele verdi. Olayın ardından 100 saatlik güvenlik kamera kaydını inceleyen jandarma ekipleri, panik halinde ilerleyen katil zanlısını tespit ederek saklandığı evinde yakaladı.

Olay, geçtiğimiz hafta İnegöl ilçesi Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait bağ evine iftara giden tekel bayi sahibi 3 çocuk babası Güven Akyil'den haber alamayan kızı, bağ evine geldi. Talihsiz kız babasını kanlar içerisinde yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulurken, hemen 112 ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Gelen ekipler Güven Akyil'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Akyil'in cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

Olayın ardından harekete geçen jandarma katil zanlısını yakalamak için özel bir tim oluşturdu. Soruşturma kapsamında olay yeri ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamerasının görüntülerine el konuldu. Jandarma ekipleri 100 saatlik bir incelemenin ardından görüntülerde panik halinde ilerleyen ve 2 farklı yerde otostop yaptığı görülen bir genci tespit etti. Güven Akyil'in en son whatsapp yazışmalarını da inceleyen ekipler katil zanlısının 16 yaşındaki İ.B. olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. Şüphelinin bilgilerine ulaşan ekipler İ.B.'yi saklandığı evinde gözaltına aldı.

İddiaya göre, 12 saatlik aramanın ardından yakalanan İ.B. parmağındaki bıçak kesiğinin sorulması üzerine Güven Akyil'i aralarında çıkan tartışma neticesinde bir anlık sinirle bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine jandarma ekipleri İ.B.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan İ.B. geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi. - BURSA

(ÖZEL) 16 yaşındaki katil zanlısını işte bu görüntüler yakalattı

Kaynak: İHA

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