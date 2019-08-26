(Özel) 12 kişilik aile, harabeye dönen evde geceleri nöbet tutarak uyuyor

26.08.2019 10:23

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşadığı sıkıntılar yüzünden baba evine ailesi ile geri dönmek zorunda kalan Gürol Kuyucu ve ailesi, harabeye dönen ve 'oturulamaz' raporu verilen evde geceleri nöbetleşerek uyuyor.



Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde damadı ile aynı evde yaşayan Gürol Kuyucu çaresizliğini anlatarak yardım istedi. 1978 yılında yapılan baba evine geri dönmek zorunda kalan Kuyucu, "Ben önceden Bakacakkadı'da yaşıyordum. Kaldığım kira evinde sıkıntılar yaşadım ve baba evine geri dönmek zorunda kaldım. 1978 yapımı eski evimizin temeli olmadığı için kayma yapıyordu, şu an harabe olmuş duruma geldi. Evin duvarlarında çatlaklar oluşmaya başladı ve kayması ile baskı oluştu. Pencereleri, kapıları sökmek zorunda kaldım. Bu gidişle evsiz kalacağız. AFAD ekibi de evimi incelemeye geldi. Tuttukları raporda bu evin oturulamaz olduğunu ve güçlendirilmesi gerektiğini söylediler. Ama evim her geçen gün basıyor, bastıkça da kasıyor. Devletimden bana bir çare üretilmesini istiyorum" dedi.



"Geceleri korkudan uyuyamıyoruz"



Babasından kalan iki katlı evde kardeşi ile yaşadığını söyleyen Gürol Kuyucu, "Küçük kardeşimle ben bu evde yaşıyoruz. Kardeşimin ailesi 7 kişi, benim ailem 5 kişi, 12 kişi bu iki katlı evde yaşıyoruz. Geceleri korkudan uyuyamıyoruz. Evin ne zaman kayacağından, yıkılma noktasına geleceğinden nöbetleşe yatıyoruz. Ailecek sokaklarda sabahlıyoruz anca sabah olduğunda uyuyoruz. Evimin bir kısım eşyasını belediyenin bana gösterdiği depoya koydum. Buraya da geçici olarak 3 ve 5 günlüğüne izin verdiler. Daha sonrasına izin vermiyorlar. Kendim denetimden mahkum olduğum için elimden bir şey gelmiyor, şu anda çalışmıyorum. Ben devletimden maddi bir yardım beklemiyorum. İstediğim bir iş sadece. Kiraya çıktığımda aileme bakabilecek, geçindirebilecek bir maaşım olsa bize yeter. Yakında sokakta kalacağız. Bundan sonrası ne yapacağımızı bilmiyorum. Parkta iki aile kalırız artık" diyerek duyarlı vatandaşlardan yardım istedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA