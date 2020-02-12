(Özel) 105. yaş gününü kutladı

12.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:30

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan nine 105. yaşını kızı ve sevenleri ile birlikte kutladı.



Bandırma'da Bentbaşı Mahallesi'nde ikamet eden Leman Abak (105) yeni yaşını kutlayarak kendisi için hazırlanan pastadaki mumları üfledi. Duygulu anlar yaşayan 4 çocuk ve 20 torun sahibi Leman Abak uzun yaşamının sırlarını ve eski günlere dair anılarını İHA ile paylaştı.



1915 yılında dünyaya gelen Abak, 2 kız 2 de erkek olmak üzere 4 çocuğu olduğunu ve çocuklarından 20 torunu bulunduğunu belirterek, eski günlere dair anılarını paylaştı. Abak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma'ya geldiği güne dair hatıralarında bulunan anılarını da anlattı. Abak, "Atatürk geldi dediler. O zamanlar Bandırma'ya gelen Gülnihal Vapuru vardı. Vapurdan inerek tren istasyonundaki trene binmiş. Bizi de tren istasyonuna götürdüler. Trenin camından el sallarken gördüm" dedi.



"Bandırma'nın bir çok yerini tanımakta zorlanıyorum"



105 yaşına giren Leman Abak, çocukluk ve gençlik yıllarındaki Bandırma'yı da anlatarak, "Ara sıra çocuklarım beni arabayla gezdirmek için dışarıya çıkarıyorlar. Bandırma eskiye nazaran çok büyümüş, değişmiş. Bir çok yeri tanımakta zorlanıyorum artık. Çarşıdaki Haydarçavuş Camii bizim zamanımızda deniz kenarındaydı. Deniz oraya kadar gelirdi. Şimdilerde doldurmuşlar sahili. Bizim gençliğimizde Bandırma Belediye Reisi Kaşif Acar Bey vardı. Eşi Feride Hanım ile birlikte komşumuzdu. Biz onlara, onlar da bize komşu ziyaretine gelirdi" dedi.



Annesini 50 yaşında, eşini ise 90 yaşında kaybettiğini ifade eden Leman Abak, sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını dengeli ve dikkatli beslenmeye borçlu olduğunu ifade ederek, "Tansiyon rahatsızlığım var. Zaman zaman karnım şişiyor ama kızım bana iyi bakıyor. Evde iş yapmak istediğimde, mutfağa girmek istediğimde izin vermiyor. Sadece bize dua et yeter diyor" diye konuştu.



Mahalle Muhtarı'ndan sürpriz doğum günü pastası



105 yaşındaki Leman Abak'a kızı ile birlikte doğum günü sürprizi gerçekleştiren Bentbaşı Mahalle Muhtarı Aynur Yankol ise, mahallenin adeta maskotu gibi olan Leman Abak'a 105 yaşına girdiği bu günde sürpriz doğum günü düzenlemek istediklerini ifade ederek, "O bizim mahallemizin tarihi bir çınarı. Nur yüzlü bir teyzemiz. Allah ona uzun sağlıklı nice yaşlar nasip etsin" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA