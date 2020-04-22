HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› (Özel) 100 ton limon Mersin'den yola çıktı - Ekonomi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mersinli, Mersin, Ekonomi, Haber

(Özel) 100 ton limon Mersin'den yola çıktı

MERSİN (İHA) – Korona virüs sürecinde üreticiler için harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesinin aracı olmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Mersinli üreticilerden satın aldığı 100 ton limon Mersin'den yola çıktı.

22.04.2020 23:07 | Son Güncelleme: 22.04.2020 23:13
(Özel) 100 ton limon Mersin'den yola çıktı

MERSİN (İHA) – Korona virüs sürecinde üreticiler için harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesinin aracı olmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Mersinli üreticilerden satın aldığı 100 ton limon Mersin'den yola çıktı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sadece limon değil, çilek, can erik ve kayısıda da belediyelerin talep etmeleri halinde yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, korona virüs salgını sürecinde zor günler yaşayan üreticilere destek olmak amacıyla yeni bir girişim başlattı. Özellikle limon üreticilerinin yardım talep etmesiyle belediyelere, üreticiyle aralarında köprü vazifesi görebileceğini duyuran Seçer'e ilk cevap İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dan geldi. İmamoğlu, İstanbullulara dağıtmak üzere Mersinli üreticilerden 100 ton limon satın alırken, limonlar bugün itibariyle tırla yola çıktı.

"Limon üreticilerimiz benden yardım istediler"

Başkan Seçer, yeni girişimle ilgili İHA muhabirine açıklama yaptı. Limon üretiminde oldukça iddialı bir kent olan Mersin'de, Türkiye limon üretiminin önemli bir kısmının gerçekleştiğini vurgulayan Seçer, "Pandemi sürecinde ihracat yasaklandı. Limon üreticileri depolarına koydukları limonu pazarlama sıkıntısı yaşıyorlar. Bunun iç piyasada tüketilmesi gerekiyor. Ancak, sokağa çıkma yasakları ve karantina tedbirleri iletişimi, ulaşımı, halde alışverişi sorunlu hale getirdiği için limon fiyatlarında da önemli bir düşüşü meydana geldi. Üreticilerimiz bu konuda benden yardım istediler. 'Üretim yaptığımız limonları satamıyoruz, pazar bulamıyoruz bize yardımcı ol' dediler. Biz de İstanbul, Ankara, diğer metropol belediyelerimize, ihtiyaçları durumunda limon temin edebileceğimizi duyurduk. Onlar da bu konuyu değerlendirdiler. İlk cevap İstanbul Büyükşehir Belediyesinden geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Mersinli üreticilerin ürettiği limonlardan 100 ton sevk ediyoruz. Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, bu zorlu süreçte yurttaşlara bu limonları bedelsiz olarak dağıtacak. Umut ediyorum diğer belediyelerimizden de talep devam eder, biz de burada üreticilerimizin elinde kalan limonları onlara göndeririz, onlar da yurttaşlarımıza ulaştırırlar" dedi.

"Üretici ile tüketici arasında köprü oluşturuyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu konuda bir köprü olduğunu belirten Seçer, "Biz bir anlamda tüketici ile Mersinli üreticiler arasında bir köprü oluşturuyoruz. Talepler doğrultusunda, depolarda ürün olduğu, bizden yardım istendiği sürece bu görevimizi yerine getiririz" diye konuştu.

"Çilek, can erik ve kayısının pazarlanmasında da belediyelerimizle diyaloglarımız sürecek"

Tek sorunun limonda yaşanmadığına dikkat çeken Seçer, "Sadece limonla bitmiyor. Mersin, tarımsal üretim, hele de meyve ve sebze üretimi açısından çok zengin bir kent. Bu süreçte de ürünlerin pazarlanması konusunda önemli sıkıntılar yaşanacağını görüyoruz hep beraber. Burada yine biz üzerimize düşen görevi yapmak istiyoruz. Anamur'dan, Silifke'den çilek üreticileri bizimle iletişim kurdular, benimle de görüştüler, bu konuda bizden destek istiyorlar. Ayrıca Mut'ta erik üreticileri, şu anda orada turfanda can erik hasadı yapılmak üzere, hemen daha sonra Mut kayısısı devreye girecek. Bunların pazarlanmasının da sorunlu olacağı görülüyor. Şimdiden bunu da gözlemlemek lazım. Biz yine belediyelerimizle bu ürünlerimizin pazarlanması konusunda diyaloglarımızı, ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Arada köprü görevi görmeyi sağlayacağız. İnşallah bu sorunlu günlerin aşılmasında üreticilerimize bir nebze olsun desteğimiz olur" ifadelerini kullandı.

Belediyelere çağrıda da bulunan Seçer, "Tüm belediyelerimizin bu ürünlerle ilgili talepleri olması durumunda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yardımcı olabiliriz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi Ekonomi
Petrol fiyatlarının dibe vurmasının ardından benzin ve motorine dev indirim geldi
Trump istedi, Erdoğan onayladı! Türkiye, ABD'ye parça tedarikinde yardımcı olacak Ekonomi
Trump istedi, Erdoğan onayladı! Türkiye, ABD'ye parça tedarikinde yardımcı olacak
Ramazan'ın vazgeçilmezi pidenin il il fiyatları belli oldu Ekonomi
Ramazan'ın vazgeçilmezi pidenin il il fiyatları belli oldu
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı Ekonomi
Paralar hesaba yatınca ortaya çıktı! Bankalar, emeklilere verdiği sözü tutmadı
Çiftçilerin beklediği müjdeli haber! Nakit avansları Türkşeker ödeyecek Ekonomi
Çiftçilerin beklediği müjdeli haber! Nakit avansları Türkşeker ödeyecek
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış...
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı
373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor
373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor
Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek
Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade...
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak
Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim...
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
Koronavirüs, salgın hastalıkları konu alan kitapların satışını artırdı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtımını animasyonla anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Deniz Seki Demet Akalın Muazzez Abacı Cengiz Kurtoğlu
Spor Ergin Ataman Malcolm Thomas Hikmet Karaman Anderson Talisca Fernando Muslera
Daha Fazla Tbmm Nisan Ramazan Futbolcu
Şu an buradasınız: (Özel) 100 ton limon Mersin'den yola çıktı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 23:47:51. #1.14#
title