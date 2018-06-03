O Anlar Kamerada! Hırsız Kafeye Zorla Girdiği Kafeyi 10 Saniyede Soyup Kaçtı

Maltepe'de bir kafeden yaklaşık 10 saniyede 800 TL çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Kafenin bir haftada iki kez soyulduğu öğrenildi.

ETRAFI KOLAÇAN EDİP KAPIYI KANIRTARAK İÇERİ GİRDİ

Olay, saat 05.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafenin kapatılmasının ardından önüne gelen bir kişi, yaklaşık 11 dakika çevrede dolaşarak etrafı kolaçan etti. Ardından kafenin camekanlı kapısını kanırtarak açan şüpheli koşarak kasaya yöneldi.

KASADAKİ 800 LİRAYI 10 SANİYEDE ALIP KAÇTI

Kafenin kasasını hiç zorlanmadan bulan şüpheli, kasada bulunan 800 TL'yi yaklaşık 10 saniyede alıp koşarak kafeden çıktı. Hırsızlık şüphelisinin yaklaşık 10 saniyede yaptığı soygunu kafenin güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

BİR HAFTADA İKİNCİ SOYGUN

Kafenin sahibi Tamer Çelik, bir hafta içerisinde ikinci soygun olduğunu belirterek, "Bu hafta içerisinde ikinci kez oluyor. Bir dükkanın deposunda yaşadık bu hırsızlık sıkıntısını, şimdi de dükkanın büfe kısmında yaşadık. Hırsız yaklaşık dükkanın önünde 11 dakika gezdikten sonra direkt kasayı eliyle bulmuş gibi buluyor. Kasadaki parayı alıp gidiyor.

Zarardan ziyade bu işin yıkım kısmı oluyor, maddi olarak çok bir zararımız yok, 800 TL gibi bir kaybımız var. Depo ile birlikte depoda yaklaşık 8-9 bin TL gibi bir zayiatımız vardı. Depoda da kamera sistemimiz, klimalar ve çeşitli şeyleri alıp götürmüşler" dedi. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.