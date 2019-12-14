(ÖZEL) - 10 KURUŞLUK İHMAL

14.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:32

Plastik kalıp ustası çocuklar için daha güvenli olacak şırınga çikolatayı 10 dakikada tasarladı.

Plastik kalıp ustası, 10 kuruşa daha güvenli bir tasarımın yapılabileceğini kaydetti.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, DHA

Ankara ve Diyarbakır 'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu ölümlerle ilgili konuşan plastik kalıp ustası Haşim Orhan, 10 kuruşa mal olabilecek bir kapakla daha güvenli bir tasarımın yapılabileceğini söyledi.Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun şırınga çikolata ile ölmesi ihmalleri gündeme getirdi.

"SIKTIĞIN ZAMAN BOĞAZA KAÇABİLECEĞİNİ TAHMİN ETMELİ"Plastik kalıp ustası Haşim Orhan, bu tür ürünleri çocuklara uygun şekilde hazırlanması gerektiğini ifade etti. Orhan, "Çok maliyetli şeyler değil bunlar. Bunu yapan insan sıktığın zaman boğaza kaçabileceğini tahmin etmeli. Neticede bu çocuğa hitap eden bir şey. Bunu hangi akılla mantıkla yapıyorlar anlamıyorum. Bu kapak 1 gram bile gelmez. Halkasıyla beraber 2 gram olsun. Çok maliyetli değil, yapılabilirdi" dedi.

"BU TASARIM ÇOK TEHLİKELİ"Kapağı tutan başka bir plastik parçayı yapmanın maliyetinin çok yüksek olmadığını söyleyen Orhan, "Bunun 25-50 kuruşa mal olabileceğini düşünüyorum. Seri üretimde kalıp göz adedi basan firmanın ciddiyeti bunlar hep etken. Bayrampaşa'da 10 kuruşa mal olur. Başka bir firmada 30-40 kuruşa mal edebilirsiniz. Üretici kişi de önemli. Bu tasarım çok tehlikeli zaten belli yani. Ama bunu kullanan çocuk zaten, ne yapabilirsin. Caydırıcı önlemlerle bir şekilde bağlayacaksın. Büyük bir kapak olabilirdi. Çocuk ağzına aldığı zaman hisseder onu. Tasarım aşamasında düşünülmesi lazım. Bunu yapmak hiç zor bir şey değil" diye konuştu.

"BU ÇOK MALİYETLİ BİR ŞEY DEĞİL" Plastik kalıp ve üretimi yapan Ramazan Orhan ise, daha güvenli olabilecek bir kapağı da yaklaşık 10 dakika içerisinde tasarladı. Çocuklar için güvenli bir ürün yapmanın çok zor olmadığını belirten Orhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Merdiven altı üreten firmalar var. Çok ucuza da mal edebiliyorlar. Göz adedi ile alakalı. 10 gözlü ufak bir makinada basar. ya da seri üretimle daha detaylı bir şey yapar. Ama bu çok maliyetli bir şey değil. Çok büyük bir kalıp olmasına gerek yok. Normal bir imalatla üretilebilir. Bu şırınganın ciddi bir firma tarafından üretildiğini sanmıyorum. Ciddi firma böyle bir şey yapmaz. Malzeme kalitesi kendini belli ediyor zaten. Kaliteli firmalar her türlü testi tapıyorlar. Devletin merdiven altı dediğimiz olayı çözmesi lazım. Bu tür şeyler de genelde merdiven altında oluyor. Ucuz olsun diye. Ham maddesi, baskısı ucuz olsun diye merdiven altı imalat yapıyorlar. Ancak insan için çok zararlı şeyler."

Görüntü Dökümü---------------Şırınga çikolata ve kapağından detaylar-Haşim Orhan röp-Ramazan Orhan yeni kapak tasarımı detaylar-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

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Kaynak: DHA