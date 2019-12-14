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Özeken: Turizmde ‘deniz ve kum’a alternatif alanlar büyüyor

MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Muhammet Ali Özeken, Türkiye'de sağlık ve termal, helal, kongre, kültür, doğa ve yayla gibi turizm faaliyetlerin deniz-kuma alternatif olarak giderek arttığını belirtiyor.

14.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:07
Özeken: Turizmde ‘deniz ve kum’a alternatif alanlar büyüyor

MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Özeken, 'de sağlık ve termal, helal, kongre, kültür, doğa ve yayla gibi turizm faaliyetlerin deniz-kuma alternatif olarak giderek arttığını belirtiyor.

Kaynak: Dunya.com

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