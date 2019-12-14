Özeken: Turizmde ‘deniz ve kum’a alternatif alanlar büyüyor

14.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:07

MÜSİAD Yeni Turizm Kaynakları Geliştirme Komitesi Başkanı Muhammet Ali Özeken, Türkiye'de sağlık ve termal, helal, kongre, kültür, doğa ve yayla gibi turizm faaliyetlerin deniz-kuma alternatif olarak giderek arttığını belirtiyor.