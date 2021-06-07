Eyüpsultan'da küçük kızın kedi kurtarma telaşı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eyüpsultan'da küçük kızın kedi kurtarma telaşı

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da küçük kızın kedi kurtarma telaşı Kedinin kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşayan 5 yaşındaki kız itfaiye ekiplerine teşekkür etti Eyüpsultan'da otomobilinin motoruna sıkışan kediyi kurtarmak için seferber olan Ramazan Okay ve 5 yaşındaki kızı Ayzagül Okay, durumu itfaiye...

Eyüpsultan'da küçük kızın kedi kurtarma telaşı

Kedinin kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşayan 5 yaşındaki kız itfaiye ekiplerine teşekkür etti

İSTANBUL - Eyüpsultan'da otomobilinin motoruna sıkışan kediyi kurtarmak için seferber olan Ramazan Okay ve 5 yaşındaki kızı Ayzagül Okay, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kedi için telaşa kapılan Ayzagül'ü babası sakinleştirdi. Yavru kedinin kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşayan küçük kız, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Eyüpsultan Meydanı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan'da güvercin yemciliği yapan Ramazan Okay, arabasına binmek istediği sırada bir yavru kedinin miyavladığını duydu. Arabasının motor kısmına sıkışan yavru kediyi kurtarmaya çalışan Okay, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri sıkışan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sırasında 5 yaşındaki Ayzagül Okay, yavru kedi için telaşa kapıldı. Küçük kız babasına, "Baba o da bebek mi? Nasıl girdi oraya, anlamadım. Kedi ölecek diye korkuyorum" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. O sırada babası küçük kızı teselli etti. Yavru kedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kurtarılarak veteriner kliniğine teslim edildi. Küçük kız da itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Eyüpsultan'da küçük kızın kedi kurtarma telaşı
Eyüpsultan'da küçük kızın kedi kurtarma telaşı
Eyüpsultan'da küçük kızın kedi kurtarma telaşı
Eyüpsultan'da küçük kızın kedi kurtarma telaşı
Eyüpsultan'da küçük kızın kedi kurtarma telaşı
Eyüpsultan'da küçük kızın kedi kurtarma telaşı
Eyüpsultan'da küçük kızın kedi kurtarma telaşı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez

Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik
Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hazal Kaya Demet Akalın Fahriye Evcen
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eyüpsultan'da küçük kızın kedi kurtarma telaşı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:58:27. #1.14#

title