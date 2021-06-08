Özdoğan'dan, pandemi kurallarına uyan ilçe halkına teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özdoğan'dan, pandemi kurallarına uyan ilçe halkına teşekkür

Özdoğan'dan, pandemi kurallarına uyan ilçe halkına teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden Haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Özdoğan, Pandemide kademeli döneme geçişin ardından tüm kurallara uyan ilçe halkına teşekkür etti.

Hacılar Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen, üç gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya başkanlık eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, alınan kararların Hacılar ilçesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

'Özellikle sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum' diyerek sözlerine başlayan Başkan Özdoğan kontrollü normalleşme sürecinde Hacılar halkının kurallara uyduğunu belirtti. Özdoğan şöyle konuştu; "Gerek bugüne kadar gerekse bundan sonra ki süreçte gösterecekleri hassasiyet için ilçe halkımıza teşekkür ediyorum. Veriler gayet güzel, kurallara uyuluyor ve 100 binlik dilimde güzel sonuçlar var. Aşılama oranında çok ciddi bir noktadayız. Bu noktada vatandaşımıza teşekkür etmek istiyorum. Sırası gelen vatandaşlarımızdan istirhamımız aşılarını olsunlar."

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Gündemin birinci maddesi mülkiyeti Hacılar Belediyesi'ne ait 4608 ada, 3 no'lu parselin beş yıl süre ile kiraya verilmesi hususu görüşülerek encümene havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündemin ikinci maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.06.2021-912 sayılı müzekkeresinde belirtilen Yediağaç Mahallesi 3570 ada 2 ile 4 no'lu parsellerin satışının görüşülerek encümene yetki verilmesi oy birliği kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.06.2021-1673 sayılı plan değişikliği talebinin imar komisyonunda görüşülmesi için komisyona havale edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Muharrem İnce Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seren Serengil Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Özdoğan'dan, pandemi kurallarına uyan ilçe halkına teşekkür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 13:42:08. #1.14#

title