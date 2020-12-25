Özdilek'te yeni yıl indirimleri başladı

Özdilek'in yeni yıl öncesi indirim şenliği başladı. 31 Aralık tarihine kadar etiketli ürünlerde yüzde 50'ye varan indirimler uygulanırken seçili ürünlerde ise "1 alana 1 bedava" fırsatı sunuldu.

Yeni yıl alışverişlerinde Özdilek'i tercih eden misafirleri sürpriz indirimler bekliyor. 31 Aralık tarihine kadar tüm oyuncaklarda yüzde 30 indirim, makyaj malzemeleri ve cilt bakım ürünlerinde yüzde 50 indirim olacak. Ayrıca kampanya kapsamında 28 - 31 Aralık tarihleri arasında el, vücut bakım kremleri ve losyon çeşitlerinde 1 alana 1 bedava fırsatı; en ünlü markaların en sevilen parfüm çeşitlerindeyse yüzde 50 indirim uygulanacak.

Çevrim içi alışveriş yapmayı tercih eden kullanıcıların da yakından takip edebileceği birçok sürpriz indirim, çevrim içi alışveriş sitesi özdilekteyim.com'da da 31 Aralık tarihine kadar devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı