Özdil'in villasında kaçak eklentilerin yıkılması için tebligat gönderildi (2)

VİLLANIN MÜHÜRLENDĞİ ORTAYA ÇIKTIMuğla'nın Bodrum ilçesinde Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil tarafından 2 Mayıs 2017 tarihinde 4,6 milyon liraya alınan ve kaçak yapılaşmayla 142,5 metrekareden 310 metrekareye genişletildiği belirlenen villanın, geçen 5 Mayıs'ta mühürlendiği ortaya çıktı.