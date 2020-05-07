Özdil'in villasında kaçak eklentilerin yıkılması için tebligat gönderildi (2)
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Özdil'in villasında kaçak eklentilerin yıkılması için tebligat gönderildi (2)

Özdil'in villasında kaçak eklentilerin yıkılması için tebligat gönderildi (2)
07.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:54

VİLLANIN MÜHÜRLENDĞİ ORTAYA ÇIKTIMuğla'nın Bodrum ilçesinde Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil tarafından 2 Mayıs 2017 tarihinde 4,6 milyon liraya alınan ve kaçak yapılaşmayla 142,5 metrekareden 310 metrekareye genişletildiği belirlenen villanın, geçen 5 Mayıs'ta mühürlendiği ortaya çıktı.

VİLLANIN MÜHÜRLENDĞİ ORTAYA ÇIKTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil tarafından 2 Mayıs 2017 tarihinde 4,6 milyon liraya alınan ve kaçak yapılaşmayla 142,5 metrekareden 310 metrekareye genişletildiği belirlenen villanın, geçen 5 Mayıs'ta mühürlendiği ortaya çıktı. Bodrum Belediyesi'nin gönderdiği tebligatta, kaçak bölümlerin Özdil tarafından 13 Mayıs'a kadar yıkılması gerektiği, aksi takdirde belediye ekipleri tarafından söz konusu yıkım işleminin gerçekleştirileceği bildirilmişti.

Davut CAN/ Bodrum, MUĞLA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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