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ÖZDİL'İN VİLLASINA '32'İNCİ MADDE' UYGULAMASI, MÜHRÜ DHA GÖRÜNTÜLEDİ

ÖZDİL'İN VİLLASINA '32'İNCİ MADDE' UYGULAMASI, MÜHRÜ DHA GÖRÜNTÜLEDİ
08.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:18

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil tarafından satın alınan villa, imara aykırı yapılaşma nedeniyle mühürlendi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil tarafından satın alınan villa, imara aykırı yapılaşma nedeniyle mühürlendi. DHA'nın görüntülediği mühürde, "Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur" denildi.

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi yapıya, ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm-142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı vererek, bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil ailesi villaya çevirdi. Yapı ruhsatının tek katlı iki adet bitişik ofis ünitesi için düzenlendiği, ancak 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları kapsayan İmar Barışı'na başvurdu. Ancak İmar Barışı sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, teras ve müştemilatın İmar Barışı sonrasında yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti.

Bu gelişmenin ardından, villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde, "Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur" denildi.HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOKÇevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Belediye de söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi. Bu tarihe kadar yıkım işlemleri yapılmazsa, yıkımı belediye ekipleri yapacak. Belediyenin de yapmaması halinde yıkımın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştireceği belirtildi.

DHA'nın görüntülediği villada, şu ana kadar Özdil ailesinin, kaçak eklentiyle ilgili herhangi bir çalışma yapmadığı görüldü.

Kaynak: DHA

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