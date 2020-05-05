Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak
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Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak

Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak
05.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:21

Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacakMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villa için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı da inceleme başlattı.

Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villa için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı da inceleme başlattı. Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen villanın kaçak olarak yapılan bölümlerinin 15 gün içinde yıkılacağı belirtildi. Bu arada villa, drone ile havadan görüntülendi.

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. Yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi yapıya, ilk olarak Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm-142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı tanzim ederek, bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil ailesi villaya çevirdi. Yapı ruhsatının tek katlı iki adet bitişik ofis ünitesi için düzenlendiği, ancak 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekare haline gelen villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları kapsayan İmar Barışı'na başvurdu. Ancak İmar Barışı sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi.

'YALAN BEYANDA BULUNDUĞU' GEREKÇESİYLE SUÇ DUYURUSU

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere çıkarılan İmar Affı için 8 Haziran 2018'de başvurular başlarken, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, villanın bulunduğu bölgenin uydu fotoğraflarından, Özdil'in villasına yapılan teras ve müştemilatın İmar Barışı sonrasında kaçak olarak yapıldığını belirledi. Bunun üzerine Bodrum'da aylardır kaçak yapılarla mücadele eden Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Özdil'in villasındaki imara aykırı alanları belirledikten sonra soruşturma başlattı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkımı için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Müdürlük ayrıca, İmar Barışı'ndan sonra bile kaçak inşaat yapılmasını gizlediği, yanlış bilgi vererek kamu görevlilerini yanılttığı iddia edilen Özdil'in eşi hakkında 'yalan beyanda bulunduğu' gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacak. Villadaki kaçak yapıları önce uydu görüntülerinden tespit eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, dün villaya giderek inceleme yaptı.

YAPI KAYIT BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan ruhsata aykırı villa için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. İmar Barışı'ndan sonra kaçak inşaat yaptırdığı belirlenen Özdil'in aldığı Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı da Yılmaz Özdil'in eşi adına kayıtlı villa için inceleme başlattı. Bodrum Belediyesi'nin 15 iş gününde kaçak bölümleri yıkmadığı takdirde, bakanlık tarafından yıkım çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.

Villanın ruhsata aykırı birçok bölümün bulunduğunun belirlenmesinin ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye ekipleri ile villada inceleme yaptı. Aras, Bodrum Belediyesi'nde görevli, yapı kontrol, imar ve fen işleri ekipleriyle villayı inceledi. Yanında bulunan görevlilere sorular yöneltti.

ESKİ BAŞKANA İNCELEME

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün ayrıca, Hülya Özdil'in 2017'de aldığı ve 'ticari alan' statüsünde olan yapıyı 'Cins değişikliği' ile villaya çevirdiği dönemde Bodrum Belediye Başkanı olan CHP'li Mehmet Kocadon hakkında da İçişleri Bakanlığı'na 'İmara aykırı yapıya inşaat izni verdiği' gerekçesiyle inceleme başlatılması için başvuruda bulunacağı da ifade edildi.

Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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