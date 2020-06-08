Özdil'in otoparkı yerle bir oldu
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Özdil'in otoparkı yerle bir oldu

Gazeteci-Yazar Yılmaz Özdil'in villasının kaçak bölümlerinin yıkımı 10 gündür devam ediyor.

Özdil'in otoparkı yerle bir oldu
08.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:11

Gazeteci-Yazar Yılmaz Özdil'in villasının kaçak bölümlerinin yıkımı 10 gündür devam ediyor. Firari olarak aranan Can Dündar'ın Bodrum'da bulunan milyon dolarlık villalarının perguleleri yıkıldı, yıkım işlemi yapan işçiler bahçedeki kaçak yapıları yıkmaya başladı.

Bodrum'un Bitez Mahallesi Aktur sitesinde Gazeteci Yılmaz Özdil'in deniz manzaralı villasının bir bölümünün kaçak olduğu tespit edilmişti. Özdil'in 142,5 metrekare ofis olarak satın alığı yapıyı ek kaçak inşaatlarla 310 metrekarelik bir villaya çevirdiği evininde 10 gündür yıkımı sürüyor. Yıkım işlemi yapan işçiler Özdil'in arabasını koyduğu otoparkın ve otopark alt kısmında bulunan müştemilat'ın yıkımını gerçekleştiriyor. Beton kırma makinesiyle otoparkın üst kısımını, müştemilet'ın tavanının yıkımını gerçekleştiriyor. Jeneratör odasının ise tamamen yıkıldığı görüldü. Bodrum Belediye ekipleri yıkımın b1 hafta daha süreceğini söylerken Çevre İl Müdürlüğü ise yıkımın takipçisi olduklarını, Özdil'in bir kısmının daha yıkılması gerektiğini söyledi. Özdil'in imar affına başvurduğu söyleyerek yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle villaya aldığı yapı kayıt belgesi de iptal edilmişti.

Can Dündar'ın Bodrum'un en gözde mahallelerinden biri olan Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan lüks villasının 28 metrekaresinin orman arazisini, 188 metrekaresinin ise Hazine arazisini işgal ettiğini evinin kaçak bölümlerinin yıkımı devam ediyor. Sabah saatlerinde Dündar'ın villasına gelen ekipleri evin ön cephesinde bulunan pergulelerin yıkımını tamamladı. İşçiler daha sonra Dündar'ın bahçesine inerek Orman arazisine ait olan bölümlerin yıkımına başladığı öğrenildi. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi koordinesi ile yıkımına başlanan villanın 'havuz, pergole, asma balkon ve çardak' bölümleri 4 gündür 6 işçi tarafından yıkılıyor. Yapılan incelemelerin ardından, işgal edilen devlet arazileri ve kaçak olarak yapılan 'havuz, pergole, asma balkon ve çardak' bölümlerinin hiçbirinin 'Yapı Kayıt Belgesi' olmadığı ortaya çıktı. Dündar'ın evi uydu fotoğraflarıyla incelenmiş ve yapı kayıt belgesi almadan villasına eklentiler yapmıştı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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